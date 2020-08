Syria mørklagt etter angivelig angrep mot gassrørledning

Det som skal ha vært et angrep mot en gassrørledning i Syria har ført til strømbrudd i store deler av landet, opplyser energiministeren.

NTB-AFP

13 minutter siden

Syrias energiministeren sier ifølge nyhetsbyrået Sana at eksplosjonen i gassrørledningen i Damaskus skjedde sent søndag kveld og førte til at store deler av landet er uten strøm.