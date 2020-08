Russiske landgangsfartøy fikk Sverige til å øke beredskapen

En øvelse med tre store russiske landgangsfartøy utenfor Gotland er årsaken til at Sverige har økt den militære beredskapen i Østersjøen.

Et bilde lagt ut av det svenske forsvaret tirsdag viser svenske jagerfly og marinefartøy i Østersjøen. Antonia Sehlstedt / AP / NTB scanpix

NTB-TT-AP

6 minutter siden

Det melder Dagens Nyheter. De tre fartøyene av Roputsja-klassen passerte øst for Gotland tirsdag. Ifølge avisen var det denne øvelsen, kombinert med krisen i Hviterussland, som fikk svenske myndigheter til å reagere.

Svenske marinefartøy er sendt til området, og det er utplassert bakkestyrker på Gotland.

Forsvarsminister Peter Hultqvist sa tirsdag at opptrappingen er et signal til Russland.

– Vi er ikke naive på noen måte, vi har jo sett utviklingen over tid. Det vi nå gjør med denne øvelsen, som forsvaret gjennomfører og vi markerer støtte til, er jo å sende signaler både til våre partnere og den russiske siden om at vi står opp for svensk integritet og suverenitet, sier forsvarsministeren.

– Omfattende militæroperasjoner er i gang i Østersjø-regionen, både russiske og vestlige, enkelte steder på en måte som vi ikke har sett siden den kalde krigen, sier Jan Thörnqvist, som leder den svenske innsatsen.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding