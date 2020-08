«SKYT. MEG. NÅ.» Forholdet mellom Obama og Biden har ikke bare vært en dans på roser.

NEW YORK (Aftenposten): Barack Obama hyllet sin gamle partner i natt, men da Joe Biden ville stille til valg for fire år siden, var han skeptisk. Ikke alle har glemt det.

Tidligere president Barack Obama omtalte Joe Biden som «en bror» i sin tale til landsmøtet. Han langet også ut mot Trump. Democratic National Convention/Scanpix

Forholdet mellom Joe Biden (77) og Barack Obama (59) er kanskje verdens mest kjente «bromance».

Vennskapet ble en hit i sosiale medier da Obama var president og resulterte i en stor mengde bilder, videoklipp og memes.

Biden vet at forholdet til Obama-ekteparet er et av hans sterkeste kort.

Michelle og Barack Obama er de desidert mest populære av alle som har opptrådt på demokratenes landsmøte denne uken. 60 prosent av velgerne har et fordelaktig bilde av den tidligere førstedamen, mens 58 prosent har et fordelaktig bilde av den tidligere presidenten, ifølge en måling fra Morning Consult.

Til sammenligning har 46 prosent et godt inntrykk av Biden, mens 39 prosent oppgir å ha et godt inntrykk av president Donald Trump.

Barack Obama og Joe Biden kom bedre overens enn mange tidligere amerikanske presidenter og visepresidenter har gjort. Susan Walsh / AP

Ser på Biden som «en bror»

Michelle Obama ble hyllet for talen hun holdt mandag, og onsdag var det ektemannens tur til å snakke.

Han fremstilte Trump som en trussel mot USAs grunnmur.

– Denne administrasjonen har vist at den vil rive ned demokratiet hvis det er det som skal til for å vinne, sa Obama.

Obama kritiserte også Trump for å behandle presidentjobben som «et realityshow» for å få «oppmerksomheten han higer etter».

– Donald Trump har ikke vokst inn i jobben fordi han ikke kan, slo Obama fast.

Han lovet velgerne at Biden vil bli en helt annen type leder.

– Da jeg startet søket etter en visepresident for 12 år siden visste jeg ikke at jeg ville ende med å finne en bror, sa Obama.

Han mener Biden kjennetegnes av empati, anstendighet og en tro på at alle betyr noe.

– Han gjorde meg til en bedre president – og han har karakteren og erfaringen som skal til for å gjøre oss til et bedre land, sa Obama.

– Lojaliteten ikke belønnet

Forholdet mellom Biden og Obama er imidlertid mer komplisert enn man først kan få inntrykk av, ifølge en fersk artikkel fra Politico Magazine.

Nettstedet skriver at mange i Biden-leiren fortsatt er «dypt krenket» over måten Obama, og mange av hans nærmeste rådgivere, omfavnet Hillary Clinton på i opptakten til presidentvalget i 2016.

Leon Panetta, Obamas forsvarsminister, sier at Biden alltid var lojal og stilte opp for presidenten.

– Biden følte ofte at den lojaliteten, til en viss grad, ikke ble belønnet, sier Panetta til Politico.

Ville stille i 2016

I Bidens egen biografi Promise Me, Dad fremgår det at han var svært nær ved å utfordre Clinton i demokratenes primærvalg høsten 2015. Dette til tross for at sønnen Beau hadde dødd av hjernekreft i mai samme år.

«Jeg var sterkest der Hillary Clinton var svakest: I avgjørende vippestater som Pennsylvania, Ohio og Florida», skriver Biden.

Han diskuterte temaet med Obama selv, men «presidenten var ikke oppmuntrende», skriver Biden videre.

Han bestemte seg til slutt for ikke å stille.

«SKYT. MEG. NÅ.»

Første gang Biden og Obama jobbet sammen var i januar 2005.

Obama hadde akkurat kommet til Washington D.C. som nyvalgt senator for Illinois. Under en komitéhøring i forbindelse med utnevnelsen av Condoleezza Rice som utenriksminister, holdt Biden en av sine lange monologer.

Obama, som satt i samme komité, skriblet ned et notat til en av sine rådgivere med tre enkle ord: «SKYT. MEG. NÅ.»

Historien er blitt gjenfortalt flere steder, blant en dokumentar og i boken First in Line, skrevet av journalist Kate Andersen Brower.

Før Barack Obama stilte som presidentkandidat satt han sammen med Joe Biden i Senatets utenrikskomité. Bildet er fra 2005. REUTERS/Jason Reed/Scanpix

Clinton som visepresident?

Boken inneholder også historier fra tiden i Det hvite hus. Biden skal ha blitt rasende da han i 2011 fant ut at Obamas stab hadde foretatt en meningsmåling for å se om Hillary Clinton burde ta hans plass som visepresident ved valget i 2012. Men tallene skal ha vist at de ikke ga noen fordeler å velge Clinton, og de besluttet å beholde Biden.

I Browers bok bekrefter Josh Earnest, tidligere pressetalsperson for Obama, at vennskapet mellom de to ikke alltid var like enkelt som det kunne se ut som.

– De var et politisk uvanlig par med styrker som var utfyllende og gjensidig forsterkende. Men de hadde betydelige forskjeller når det kom til stil – og av og til perspektiv, sier Earnest.

Tror Biden kan få gjennom mer

Ifølge Politicos kilder ønsker Biden nå å vise «at den tidligere presidenten og mange av hans rådgivere, undervurderte partnerens styrker».

Bidens støttespillere mener han kan få til mer enn Obama. Obama var god til å utvikle politikk, men ikke til å få den gjennomført, mener Panetta.

– Å gjøre alt det som trengs for å hanskes med egoene i Kongressen, falt ikke naturlig for Obama. Han var utålmodig. Jeg tror Biden forstår seg på prosessen og vet hva som skal til, sier han til Politico.

Eksperter peker på at samarbeidsklimaet mellom presidenter og visepresidenter ofte er vanskelig, og at få i nyere tid har hatt et så godt forhold som Obama og Biden – trass i deres uoverenskomster.

– Det er ikke noe drama slik det var mellom Al Gore og Bill Clinton eller George H.W. Bush og Ronald Reagan, sier Kenneth Baer, en tidligere Obama-rådgiver, til Financial Times.

Gore var demokratenes presidentkandidat i år 2000. Før det hadde han vært Clintons visepresident i åtte år. Under valgkampen forsøkte Gore å markere avstand til sin tidligere partner. Baer, som jobbet for Gore, sier at tonen mellom de to var dårlig.

– Det var et smertefullt tema. Vi ser ikke noe av det samme denne gangen.

