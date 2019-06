Amerikansk lege tiltalt for 25 drap

William Husel ga bevisst dødelige doser fentanyl til de 25 pasientene mellom 2015 og 2018, ifølge påtaleansvarlig Ron O'Brien. Saken mot Husel er en av de største av sitt slag mot en amerikansk helseansatt.

Flere av pasientene som døde mottok palliativ behandling, noe pasienter med kroniske sykdommer og kort levetid ofte mottar. O'Brien sammenligner Husels antatte handlinger med det å blåse ut et falmende stearinlys.

– Det lyset, selv om det bare er litt stearin igjen, vil slukke raskere dersom jeg blåser det ut enn om det slukner naturlig, sier han.

Ifølge myndighetene er Husel ansvarlig for at 29 pasienter fikk dødelige doser, men at drapstiltalene kun gjelder tilfeller der pasientene fikk minst 500 mikrogram.

Husel erklærte seg ikke skyldig da han overleverte seg til politiet onsdag. Hans forsvarer, advokat Richard Blake, sier at Husel forsøkte å gi de døende pasientene omsorg.

I 1987 ble en annen lege i Ohio dømt til flere livstidsdommer for å ha drept 37 personer, flesteparten sykehuspasienter. Legen, Donald Harvey, fikk kallenavnet «dødsengelen».