Spekulasjonene begynte da Kim Jong-un var fraværende under markeringen av fødselsdagen til landets nasjonalhelt Kim Il Sung – hans egen bestefar – den 15. april. Det er første gang Kim har vært borte fra dette arrangementet siden han overtok styringen av Nord-Korea i 2011.

Siden har fraværet fortsatt, og Kim har nå ikke vist seg offentlig i de to ukene som har gått siden 11. april.

Det har kommet flere ubekreftede meldinger om hva som ligger bak. Den sørkoreanske nettsiden Daily NK meldte at han ble operert for hjerte- og karsykdom 12. april.

Det sørkoreanske nyhetsbyrået Newsis meldte at Kim muligens isolerte seg i frykt for det nye koronaviruset.

Mens CNN har meldt at diktatoren skal være i alvorlig helsefare etter et kirurgisk inngrep.

Det har lenge vært antatt at Kim, som anslagsvis er 36 år, har dårlig helse. Han røyker og er overvektig. I tillegg har mange i familien hatt hjerteproblemer.

Har sendt leger fra Kina

Lørdag meldte Reuters at Kina har sendt et medisinsk team til diktaturet for å behandle Kim. Nyhetsbyrået oppgir «tre personer som kjenner situasjonen» som kilde til opplysningen.

Samtidig viser satellittbilder fra den nordkoreanske byen Wonsan at Kims private tog trolig står parkert i byen, der lederen har et luksuriøst feriested. Toget sto der både 21. og 23. april, men ikke 15. april, ifølge nettstedet 38 North.

Søndag sa også Nord-Koreas statlige medier at Kim er i Wonsan, der han oppholder seg med jevne mellomrom, ifølge det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

De statlige mediene viderebragte uttalelser fra Kim der han takker arbeidere som har bygget hus i byen Samjiyon nord i landet.

Samme dag dukket den sørkoreanske presidentens rådgiver, Moon Chung-in, opp på amerikanske Fox News og erklærte at Kim er i live og i god behold.

Planet Labs-38/Reuters/ NTB scanpix

Videoen under viser flere bilder tatt fra området rundt Wonsan på ulike datoer, dokumentert av nettstedet 38 North.

Trenger ikke bety alvorlig sykdom

– Dette er ikke første gang Kim forsvinner, påpeker Vladimir Tikhonov, professor i Korea-studier ved Universitetet i Oslo.

I 2014 var Kim borte fra offentligheten i seks uker. Det førte til spekulasjoner om at han var død etter et militærkupp, hjerteattakk eller å ha spist for mye ost. Da han til slutt viste seg igjen, haltet han, og det ble sagt at han hadde hatt en cyste i ankelen.

Også i 2019 var Kim borte fra offentligheten i tre uker.

Professoren mener det mest sannsynlige er at Kim har vært inne til en planlagt behandling, eller har en medisinsk tilstand som har forverret seg. Men han understreker at det bare er en svært liten sirkel av innviede som egentlig vet.

– Det er vanlig at Kina sender leger hvis Nord-Koreas øverste leder trenger behandling. Mens de øvrige toppene i Nord-Korea gjerne drar til Beijing når de trenger legehjelp, påpeker Tikhonov.

Seniorforsker og tidligere direktør ved Norsk utenrikspolitisk institutt Sverre Lodgaard mener det eneste vi kan regne som sikkert er at et kinesisk legeteam har reist til Nord-Korea.

– Da må vi gå ut ifra at han er syk på en eller annen måte og har helseproblemer. Mer vet vi ikke.

Søsteren mest sannsynlige arvtager

Dersom Kim Jong-un skulle dø eller bli satt ut av spill permanent, er søsteren Kim Yo Jong en sannsynlig arvtager. Det påpeker begge ekspertene.

Lodgaard vedgår at det den konfusianske tradisjonen vektlegger alder og maskulinitet – noe som ikke vil gjøre det naturlig å velge en ung kvinne.

– Men hun står Kim Jong-un nær, er i slekt og har en viss erfaring allerede. Det er heller ikke noe mannlig medlem av slekten som peker seg ut.

Han viser til at søsteren har gått på skole i Sveits samtidig som Kim Jong-un, hun har deltatt under begge toppmøtene med Donald Trump, var brorens utsending til OL i Sør-Korea og har en ledende stilling i utenriksdepartementet.

Patrick Semansky / TT / NTB scanpix

Evan Vucci / AP

Tikhonov viser til at det tidligere har vært en slags kult rundt andre kvinnelige lederskikkelser i Nord-Korea. Kim Il Sungs kone ble kalt «Koreas mor».

Kim har også en bror, Kim Yong-chol. Men han leder et stille liv og har viet seg til musikk, og er trolig lite interessert i å styre landet, sier en avhopper fra landet til Reuters.

Man antar at Kim Jong-un har tre barn med Ri Sol Ju. Men den eldste sønnen er bare ti år, og derfor ikke aktuell til å styre landet ennå.