Veien til 2020: Liten opptur i sommer for Trump, og denne uken gjenbruker han et av sine knep

President Donald Trump kan igjen bli ordentlig våt i håret, mens en kandidat i Georgia gir andre partifeller grå hår.

President Donald Trump er opptatt av å ha perfekt hårsveis, men noen ganger gjør vindkast det vrient. JONATHAN ERNST, Reuters/NTB scanpix

16. aug. 2020 21:30 Sist oppdatert nå nettopp

Dette er egentlig et nyhetsbrev – Veien til 2020 – som sendes ukentlig som e-post til interesserte Aftenposten-abonnenter. Her kan du melde deg på.

Det kan føles som om valgkampen har pågått siden januar 2017, men denne uken sparkes den i gang for alvor med demokratenes landsmøte.

Stillingen 80 dager før

Da nordmenn flest tok ferie i begynnelsen av juli, ledet Joe Biden komfortabelt over Donald Trump på meningsmålingene.

Ledelsen har vært forholdsvis stabil gjennom sommeren, men med en svak tendens til at Trump har innhentet litt av forspranget. Slik så det ut hos nettstedet RealClearPolitcs fra 1. juli til og med onsdag denne uken:

Realclearpolitics.com

RCP gir deg et gjennomsnitt av riksdekkende meningsmålinger. Andre har mer omfattende analyser. Disse bygger på både nasjonale og lokale målinger, samt andre forhold som økonomiske tall.

The Economist har et slikt politisk værvarsel. Torsdag ble Biden spådd ca. 88 prosent vinnersjanse og Trump ca. 11 prosent.

Nettstedet Fivethirtyeight har en lignende modell der de simulerer 40.000 valgutfall. Torsdag vant Biden 72 av 100 ganger. Trump vant 28 av 100.

Det var for Trump omtrent den sjansen han ble gitt på valgdagen i 2016 av dette nettstedet. Konklusjonen fra Nate Silver, tallknuser med stjernestatus: «Det er for tidlig å avskrive Trump.»

Kamala Harris på banen

Tallene over er fra målinger gjennomført før Biden presenterte Kamala Harris som sin visepresidentkandidat.

Korrespondent Øystein Langberg dekket Biden og Harris’ første opptreden: Biden: «Er noen overrasket over at Trump har et problem med en sterk kvinne?»

Kollega Gunnar Kagge forteller om hvem hun er: Historiens første – gang på gang

Jeg har oppsummert i ti punkter om hvordan valget av Harris kan påvirke valgkampen: Seks plusser og fire minuser

Kamala Harris og Joe Biden holdt onsdag valgmøte sammen på en videregående skole i Bidens hjemby, Wilmington i Delaware. CARLOS BARRIA, Reuters/NTB scanpix

Konspirasjonsnytt

Lite tyder på at tiden for polarisering og konspirasjonsteorier er over. I Det republikanske partiet ble mange ledere skuffet da Marjorie Taylor Greene ble nominert fra Georgia til Kongressen.

I en video på nett har hun blant annet omfavnet QAnon, en konspirasjonsteori om fiender dypt i USAs statsapparat og sex-slavehandel drevet av satanistiske pedofile og kannibaler.

Hun beskylder også den jødiske milliardæren George Soros for å samarbeide med nazister, og hun hevder muslimer invaderer styre og stell i USA.

Flere partitopper støttet motkandidaten, en nevrokirurg, men Greene vant klart på et program mot abort og sosialisme og for våpen og Trump. President Trump gratulerte henne med seieren og kalte henne en «ekte VINNER».

Ikke våt nok i håret?

Forenkling og deregulering var et av Trumps valgløfter. I sommer sa han at fasiten hittil er: åtte reguleringer fjernet for hver nye som er innført. Besparelsen skal være 3100 dollar pr. husholdning.

Han tok spesielt opp dusjpolitiske spørsmål:

– Så dusjhoder. Du tar en dusj, og det kommer ikke vann. Så hva gjør du? Du bare dusjer lenger. Fordi håret mitt ... – jeg vet ikke hvordan det er med dere, men det må være perfekt. Perfekt, sa han.

Nå kan imidlertid Trump og andre dusjentusiaster bli våt i håret enda fortere. En føderal regel har nemlig hittil begrenset vannmengden fra et dusjhode til 9,5 liter i minuttet. Heretter gjelder denne grensen hver enkelt dyse i dusjhodet.

Dette skjer neste uke

Demokratene holder landsmøte mandag og tirsdag. I teorien foregår det i Milwaukee i vippestaten Wisconsin, men i praksis skjer det på skjerm grunnet smittefaren.

Da skal demokratene formelt nominere Joe Biden og Kamala Harris. Samtidig kjører presidenten reprise på et taktisk grep han brukte under demokratenes presidentdebatter i fjor høst og i vinter.

Han gir dem skarp konkurranse om oppmerksomheten. Neste uke har Trump ifølge Reuters planlagt reiser og valgmøter til fire sentrale valgstater: Minnesota, Arizona, Pennsylvania og Wisconsin.

Ukens tall: 1.100.000.000.000

Den antatte regningen for Kongressens andre runde med å puste liv i en koronarammet økonomi er på 1100 milliarder dollar. Foreløpig går forhandlingene mellom partiene trått.

Ukens Trump-sitat

«Jeg tror at entusiasmen nå er større – kanskje mye større – enn i 2016.»

Trump tror mange av hans tilhengere ikke vil snakke høyt om at de støtter ham.

Dette er egentlig et nyhetsbrev – Veien mot 2020 – som sendes ukentlig som e-post til interesserte Aftenposten-abonnenter. Her kan du melde deg på.