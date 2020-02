Den første koronavaksinen er sendt til testing

Bare 42 dager etter at kinesiske forskere offentliggjorde gensekvensen til det nye koronaviruset, også kalt COVID-19 og SARS-CoV-2, hadde bioteknologiselskapet Moderna laget den første vaksinen mot viruset. Selskapet holder til i Cambridge i Massachusetts, ifølge Time.

Det var Wall Street Journal som først meldte nyheten.

– Vi mener det er lovende og gledelig at Moderna har fått en vaksine klart til fase 1-studier så raskt, sier pressesjef for organisasjonen CEPI, Bjørg Dystvold Nilsson.

Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) er en internasjonal organisasjon som driver utvikling av vaksiner mot nye sykdommer som kan bli epidemier. Organisasjonen har hovedkontor i Oslo og jobber tett med Verdens helseorganisasjon (WHO), som leder den koordinerte internasjonale responsen på viruset. CEPI samarbeider med vaksineprodusenten Moderna.

Ambisiøs tidslinje

Hun forklarer at organisasjonen har satt en tidslinje på 16 uker fra virusgenomet ble offentliggjort til fase én av vaksineutviklingen kunne starte.

– Dette viser at vår tidsplan har vært realistisk, sier hun.

Vaksineutviklingen har tre faser, forteller Nilsson. I fase én testes sikkerheten, at vaksinen er trygg å bruke. I fase to testes vaksinens immunrespons, og i tredje og siste fase testes vaksinens effekt, hvor godt den beskytter mot sykdom.

– Vi håper å se fase tre tidlig på nyåret i 2021. Vi håper at en av flere nye vaksiner viser seg å kunne brukes mot viruset, sier Nilsson.

– CEPI samarbeider med flere produsenter. Er det flere enn Moderna som har kommet langt i prosessen med å lage ny vaksine?

– Vi har flere vaksinekandidater under utvikling. Utover det ønsker jeg ikke å si noe, forteller hun.

Kan ta inntil et år å teste

De første prøveglassene med vaksine ble sendt til det amerikanske instituttet for allergi og infeksjonssykdommer (NIAID) i midten av januar, og vaksinen kan ifølge avisen testes på mennesker så tidlig som april. Vaksinen skal ifølge NIAID testes på 20 til 25 friske mennesker innen slutten av april.

– Å kunne starte opp første fase av vaksinetesting innen tre måneder etter at gensekvensen til viruset ble offentliggjort er udiskutabelt en verdensrekord. Det har aldri gått så fort før, sier Anthony Fauci, lege og direktør for NIAID, til Wall Street Journal.

Men å få testet og godkjent vaksinen er likevel en prosess som selv i nødhastighet kan ta opp til et år. Vaksinen må nemlig over flere kontrollhindre og reguleringsinstanser før den kan gjøres tilgjengelig for folk.

– Det er mulig at vaksinen fungerer, men det gjenstår å se, sier Stéphane Bancel, Modernas administrerende direktør, til Wall Street Journal.

Flere jobber med vaksine

Det er ikke bare Moderna som jobber med vaksine mot viruset i USA nå. Farmasigiganter som Johnson & Johnson og GlaxoSmithKline jobber også med vaksiner, i tillegg til forskere for helsemyndighetene i landet.

Forskere fra Israel hevder de har vaksine klar innen få uker

Jerusalem Post skriver torsdag at forskere fra Israel er nær å ha utviklet den første vaksinen mot koronaviruset. Hvis alt går etter planen, hevder Israels forskning- og teknologiminister, kan vaksinen være klar om få uker, og tilgjengelig for samfunnet innen 90 dager.

– Gratulerer til MIGAL (forskningsinstituttet i Galilea, red.anm), sa forskning- og teknologiminister Ofir Akunis.