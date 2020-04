Ørkengresshoppene har formert seg kraftig som følge av regnskyll i mars. Nå kan de ødelegge avlinger i seks østafrikanske land.

På én dag kan én enkelt gresshoppe spise sin egen kroppsvekt i mat. En liten sverm kan fortære mat som kunne mettet 35.000 mennesker, altså tilsvarende en norsk by.

Ørkengresshoppen er verdens mest skadelige reisende pestdyr.

Etter at store svermer ødela avlinger i Kenya, Etiopia og Somalia i januar, er gresshoppene tilbake. Det kraftige regnværet som rammet regionen i februar og mars, har gitt arten perfekte formeringsforhold. Tre måneder etter den første bølgen med ødeleggelser, er den andre bølgen av reisende svermer kommet. Eggene tar to uker å klekke. Gresshoppene bruker så fire uker på å bli «voksne» og kan legge egg.

Den kan bli tjue ganger verre enn i januar, advarer FN. Enkelte forskere frykter den vil bli opptil 400 ganger verre.

Ben Curtis / AP / NTB scanpix

Verste på flere tiår

Svermene er de verste på mer enn 70 år. En sverm på én kvadratkilometer kan inneholde fra 40 millioner til 80 millioner gresshopper. De kan flytte seg opp mot 130 kilometer per dag.

Enkelte svermer er så store og så tette at fly ikke kan lande på grunn av dem. Med skader på både husdyr og avlinger, rammer de mattilgangen og økonomien i allerede sårbare land.

Hittil er Kenya, Etiopia og Somalia hardest rammet. Men de flyvende svermene vil med stor sannsynlighet flytte seg til nærliggende land for å få tak i mer mat. Uganda, Sudan, Sør-Sudan, og Djibouti er land med store risiko for å bli rammet.

Baz Rathner / Reuters / NTB scanpix

Allerede utsatt

Keith Cressman er gresshoppeekspert i FNs mat og landbruksorganisasjon. Han opplyser til den amerikanske nyhetskanalen PBS NewsHour at regionen som rammes allerede har usikker mattilgang. Ifølge Cressamn trenger 33 millioner mennesker pr. i dag hjelp med å få tilstrekkelige matforsyninger.

– De siste tre årene har regionen hatt problemer med tørke. I år har det vært svære regnskyll med flom og oversvømmelser. Så disse menneskene lever allerede i en utsatt situasjon, sier Cressman til PBS NewsHour.

Ben Curtis, AP / NTB scanpix

Færre fly, kritiske forsinkelser

Selv om koronaepidemien fører til strenge tiltak og nedstengning i deler av Afrika, pågår kampen mot gresshoppene som før.

«Det er så langt ingen nedgang i dette arbeidet. De landene som samarbeider med FNs mat- og landbruksorganisasjon, prioriterer arbeidet med å begrense gresshoppene høyt», heter det i en uttalelse fra Cyril Ferrand. Ferrand er leder for teamet som jobber mot gresshoppene i Øst-Afrika.

Men koronakrisen påvirker likevel arbeidet mer indirekte. Både forsyningene av plantevernmiddel og motoriserte spredere rammes av den store nedgangen i internasjonale flyvninger. Færre flyvninger fører i verste fall til forsinkelser i viktige leveringer.

«Vår største prioritering er å sørge for at de rammede landene ikke skal gå tomme for plantevernmiddel. Det kan bli dramatisk for alle dem som er avhengige av at vi lykkes med å få kontroll over svermene», skriver Ferrand.

Fly som spyler ut kjemiske plantevernmiddel, bidrar nå med å beskytte avlingene fra svermene. Så langt har mer enn 240.000 hektar i ti ulike land blitt behandlet av plantevernmidler. Men lokale bønder frykter at kjemikaliene skal renne inn i drikkevannet.

Dermed har regionen tre mulige luftbårne plager: gresshopper, kjemisk plantevernmiddel – og et pandemisk virus.