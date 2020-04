På selveste Valentinesdagen 14. februar prøvde den amerikanske presidenten Donald Trump å komme med noen beroligende ord til en verden med koronafrykt:

«Det finnes en teori om at i april, når det blir varmt, har det historisk sett tatt livet av virus», sa presidenten. Mange beskylder presidenten for å si mye rart, men flere forskere mener at han har et poeng.