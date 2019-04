Når begynte den?

Brannen begynte rundt 18.50. Den startet på loftet i en del av bygget som var under oppussing.

Kom noen til skade?

En person fra brannvesenet er skadet. De som var inne i kirken, ble evakuert.

Hva er brannårsaken?

Det er ikke fastslått hva som er årsaken til brannen. Det er innledet en etterforskning av brannen som en ulykke. Terror og ildspåsettelse er så langt utelukket. Arbeidere som jobbet med å renovere kirken, ble avhørt av politiet allerede mandag kveld, skriver nyhetsbyrået AFP og Le Figaro.

Om du vil: Her kan du følge BFMTVs oppdatering.

Eirin Hurum

Hvorfor klarte ikke brannvesenet å stanse brannen tidligere?

Kirken ligger på en øy, og er derfor vanskelig tilgjengelig. Brannen startet høyt over bakken. På kort tid var 400 brannfolk med 18 slanger på plass. Men det var vanskelig å komme høyt nok. Ilden spredte seg raskt langs det 100 meter lange taket. Store folkemengder samlet seg. Det ble satt opp sperringer for å holde skuelystne vekk, men også fordi det var farlig. Det regnet aske og glør.

Hvorfor ble det ikke satt inn helikopter for å slukke brannen?

«Dersom vi hadde brukt vannbomber ville det vært en fare for at hele bygningsstrukturen hadde kollapset,» tvitret Det franske sivilforsvaret mandag kveld.

Når fikk brannvesenet kontroll over brannen?

Tidlig på morgenen tirsdag meldte brannvesenet at de hadde kontroll over brannen og at det bare gjensto etterslukking. Men allerede klokken 23 mandag kunne brannvesenet berolige alle med at selve bygningen var berget og at den ikke ville rase. Da var det også klart at de to karakteristiske tårnene var reddet.

Hvor omfattende er skadene?

To tredjedeler av taket er ødelagt og har falt ned i kirkerommet. Det 93 meter høye spiret kollapset. Dermed forsvant et av de mest sentrale landemerkene i Paris. Brannvesenet konsentrerte seg om å redde de bakre delene av kirken, der noen av de største skattene er oppbevart, opplyste brannsjef Jean-Claude Gallet til AFP.

REUTERS / Philippe Wojazer / NTB scanpix

Vil kirken bli bygget opp igjen?

Ja, det har Frankrikes president Emmanuel Macron lovet, og han har invitert til et spleiselag. Allerede natt til tirsdag ga Pinault-familien, en av Frankrikes rikeste, mer enn en milliard kroner. Det tok 100 år å bygge katedralen. Varaordføreren i Paris sa natt til tirsdag at det vil ta mange år å bygge den opp i igjen.

Hvorfor er kirken så viktig for franskmenn?

Den har overlevd en revolusjon og to verdenskriger. Kirken er viktig for katolikker og knyttet til store begivenheter i fransk historie, som da keiser Napoleon i 1804 kronet seg selv. Her fikk nasjonalhelten og helgenen Jeanne d'Arc sin egen statue. Den tidligere presidenten Charles de Gaulle ble gravlagt fra kirken, bare for å nevne noe.

Bygningen har liksom alltid vært der siden den sto ferdig i 1260. Hvert år besøker 13 millioner kirkebygningen, et av de best besøkte turistmål i Europa. Antall besøkende er over dobbelt så stort som til Eiffeltårnet.