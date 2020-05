Johnson: Cummings gjorde det enhver far ville gjort

Det stormer rundt Johnsons sentrale rådgiver etter at britiske aviser i helgen avslørte at Cummings reiste over 40 mil unna sitt hjem i slutten av mars da han var koronasyk.

Turen er forklart med at han ønsket å få et familiemedlem til å passe sønnen hans. Men Cummings skal også ha blitt observert i samme by – Dunham – måneden etter, samt på et populært turistområde samme måned.

– Jeg har snakket med ham i dag, ansikt til ansikt. Cummings fulgte instinktene til enhver forelder og far. Jeg klandrer ham ikke for dette, sa Johnson på søndagens pressekonferanse.

– Han fulgte reglene

Regjeringens kritikere mener Cummings sender signaler om at de strenge britiske koronareglene kun gjelder vanlige folk og ikke for politikerne.

Johnson holder vanligvis ikke de daglige pressekonferansene om koronasituasjonen i landet. Søndag stilte han imidlertid opp da presset økte både fra opposisjonen og fra enkelte fløyer i eget parti.

Samtlige spørsmål på pressekonferansen omhandlet Cummings-saken, men Johnson besvarte alle kritiske spørsmål med solid støtte til sin topprådgiver.

– Han fulgte reglene, og han har handlet både ansvarlig og i henhold til loven, fastslo statsministeren.

Ber om at Cummings går av

Det skotske nasjonalistpartiet SNP mener Cummings må gå av, og både Labour og Liberaldemokratene ber om at saken granskes. Flere konservative parlamentarikere har også sluttet seg til dem som krever at Cummings går av.

– Cummings må gå før han gjør mer skade på Storbritannia, regjeringen, statsministeren og det konservative partiet, skriver Steve Baker.

– Cummings har den vanen at han tror at regler ikke gjelder ham, og tar en nedlatende holdning til granskingen som burde skje av enhver i en lederstilling, sier Damian Collins.

En meningsmåling gjort av YouGov lørdag viser at 52 prosent av britene mener at Cummings må gå av, mens 28 prosent har motsatt mening.

Politiet aksjonerte

Cummings har på sin side benektet opplysninger blant annet i avisa The Guardian om at politiet har snakket direkte med ham eller familien om saken.

Politiet i Durham har imidlertid bekreftet at de fikk et tips 31. mars om en person som hadde reist til byen fra London. Eierne av boligen hvor personen befant seg, ble deretter kontaktet. De fikk reglene for karantene og reiser forklart av politiet.

Den britiske regjeringen har i ukevis vært utsatt for skarp kritikk for sin håndtering av koronakrisen. Med over 36.000 døde av covid-19 er Storbritannia det landet i Europa med flest døde.