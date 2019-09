Saken oppdateres

Klimaaktivist Greta Thunberg holdt et rasende innlegg i starten av FNs klimatoppmøte her i FN mandag. Hun hudflettet verdenslederne fordi de ikke gjorde mer for å stanse global oppvarming og innføre effektive endringer.

– Hvordan våger dere! sa Thunberg.

– Dere er ikke voksne nok til å se situasjonen som den er.

Thunberg sa at dagens løsninger ikke er akseptable for den generasjonen som må leve med konsekvensene.

– Vi kommer aldri til å tilgi dere. Vi kommer ikke til å la dere slippe unna med dette.

Dagens ledere skyver ansvaret foran seg og lar det bli opp til fremtidige generasjoner å «suge CO₂ ut av luften med teknologi som knapt finnes,» sa Thunberg. Den svenske tenåringen sa at utfordringene ikke kan løses med teknologi og «business as usual».

Thunberg og 15 andre barn leverte en formell klage til FNs komité for barns rettigheter.

– Verden er i ferd med å våkne. Endringer kommer enten dere liker det eller ikke, sa Thunberg.

Carlo Allegri/Reuters/NTB scanpix

Større enn Trump

– Greta Thunberg kommer til å ha større innflytelse på fremtiden enn de mektigste menneskene i verden i dag, inkludert Donald Trump. Dette er ikke en svingning. Dette er et skifte, sier klimaminister Ola Elvestuen.

Mandag brakte Thunberg sitt budskap direkte til verdens statsledere på FNs klimatoppmøte.

I etasjen under konkurrerte Trump og hans visepresident Mike Pence om oppmerksomheten ved å holde et møte om religionsfrihet.

– Det er ingen tvil om hvem som er på riktig side av historien, sier Elvestuen.

Jonathan Ernst, Reuters / NTB scanpix

Sterk profil

Thunbergs profil fortsetter å vokse, og hennes innflytelse som aktivist er blitt forsterket av tilstedeværelsen her i USA. Hun har vært i USA i snart en måned, siden hun ankom New York med seilbåt. Før helgen ledet hun en global klimastreik der flere millioner mennesker deltok over hele kloden. Lørdag deltok Thunberg på klimatoppmøtet for ungdom i FN.

Mandag er det altså verdens toppledere som skal følge opp Parisavtalen med klimatoppmøte, før FNs hovedforsamling åpner tirsdag. Mange har kritisert den amerikanske presidenten fordi han velger et alternativt arrangement parallelt med toppmøtet, noe som også byr på store logistikkutfordringer.

Pontus Höök / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg sier hun synes det er leit at USA ikke er med på dagens møte.

– Vi burde hatt alle landene med, sier Solberg.

– Samtidig har USA meldt seg ut av Parisavtalen. Dette møtet er jo en oppfølgning av den, så kanskje det er naturlig at USA ikke er til stede, sier statsministeren.

– Det blir interessant å høre hva Trump har å si tirsdag (da han skal holde USAs innlegg under hovedforsamlingen – red.anm.), men det viktigste for meg er at alliansen av alle andre land fortsatt jobber til å få til klimareduksjoner og få CO2-utslippene ned, sier Solberg.

Solberg skal blant annet delta på møter om bærekraftig havøkonomi og bevaring av regnskogen.

TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Andre må ta ledelsen

USAs fravær gjør at andre land må ta ledelsen, sier Elvestuen.

– Vi andre må ta større ansvar. Europas betydning er viktigere. Det er også vår rolle sammen med de andre skandinaviske landene.

Elvestuen minner om at mye skjer på klimafronten i USA til tross for regjeringens motstand.

– USA er sammensatt. Det skjer mye både i næringslivet og på delstatsnivå, for eksempel. Norge og andre har et tett og nært samarbeid med mange av klimakreftene som er i USA, sier klimaministeren.

– Men lederskapet som USA hadde tidligere opp mot Parisavtalen, den delen er ikke der lenger.

Eduardo Munoz Alvarez, AP / NTB scanpix

Guterres: – Tid for handling

FNs generalsekretær António Guterres var også kritisk i sine bemerkninger.

– Det verste vi kan gjøre er å fortsette å subsidiere en døende industri som produserer fossilt brennstoff, sa Guterres.

– Naturen er rasende og vi lurer oss selv hvis vi tror vi kan lure naturen.

FN sier verden må øke innsatsen mellom tre og fem ganger for å nå målet med å holde temperaturøkningen innen 1,5 grader.

Statsminister Erna Solberg er bekymret for at utviklingen går i feil retning.

– Vi må jobbe aktivt med å svare på den bekymringsfulle utviklingen med at utslippene fortsetter å øke, mens de burde være på vei nedover, sier Solberg.

Økt konfliktfare

Klimaendringene må også i sterkere grad kobles til andre utfordringer, som eskalerende konflikter og sikkerhetspolitikk, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

– Klimaendringene fører også til økt risiko for konflikt. Dette er et av de temaene vi ønsker å løfte inn i sikkerhetsrådet hvis vi blir valgt, sier Søreide.

Norges søknad om en plass i FNs sikkerhetsråd er en rød tråd for den norske delegasjonen denne uken.

– Dette er et punkt som det har vært vanskelig å få sikkerhetsrådet til å innlemme i sin agenda. Tyskland har begynt arbeidet, og det ønsker vi å følge opp. Det er ingen tvil om at klimaendringene vi nå ser – og effekten de har globalt – gjør at kampen om begrensede ressurser blir mer intens mange steder på kloden, sier Søreide.

– Du har land og samfunn som nesten forsvinner fra jordens overflate. Det er helt klart en vesentlig kilde til konflikt, sier utenriksministeren.

Nobelkonkurrenter

Både Trump og Thunberg er nominert til Nobels fredspris, som blir kunngjort om et par uker.

Nobelprisen står høyt på den amerikanske presidentens ønskeliste, ifølge amerikanske medier. Trump har sagt at den japanske presidenten Shinzo Abe har nominert ham til prisen.

En av USAs fremste klimaforkjempere, guvernør Jay Inslee i Washington state, sier til Aftenposten at Thunberg er en «fryktløs leder».

– Thunberg har hatt stor suksess med å endre diskusjonen rundt klima og har bidratt til å øke bevisstheten om at vi må handle. Jeg er veldig takknemlig for at hun står i denne kampen. Hun er en inspirasjon og bevis for at én person kan gjøre en forskjell, sier Inslee.