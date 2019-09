Ocean Viking plukket opp 73 mennesker i Middelhavet

De var i nød, og flere av dem om bord var dynket i drivstoff, skriver Leger Uten Grenser (MSF) på Twitter.

Besetningen på Ocean Viking oppdaget gummibåten med hjelp av kikkert under patruljering i internasjonalt farvann utenfor Libya. Aksjonen fant sted like før solnedgang onsdag.

Ocean Viking seiler under norsk flagg. Skipet driftes av Leger Uten Grenser i samarbeid med SOS Méditerranée.

Tirsdag hentet samme skip om bord 109 mennesker under to ulike oppdrag utenfor Libya. Først ble 48 hentet opp fra en overfylt trebåt. Deretter ble 61 mennesker plukket opp fra en plastbåt.

Ocean Viking har bedt den libyske kystvakten om å koordinere ansvaret for å sikre et trygt alternativt sted å sette menneskene i land. Myndighetene i Libya har tilbudt seg å stille havnebyen Khoms til rådighet til dette formålet. FN anser Libya som et utrygt sted.

Lørdag fikk 82 mennesker som var reddet om bord på Ocean Viking, gå i land på den italienske øya Lampedusa. Fem europeiske land er enig om å ta imot dem, og med norsk flagg seilte Ocean Viking deretter igjen i retning Libyas kyst.

Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp) er sterkt kritisk. Han mener at fartøyene med sitt nærvær oppmuntrer mennesker til å legge ut på havet i skrøpelige farkoster.

MSF mener det ikke finnes data som bekrefter noen direkte sammenheng mellom redningsbåter og antall krysningsforsøk.