Demokratene foreslår politireformer

Forslaget ble mandag presentert av Nancy Pelosi, speaker i Representantenes hus, og Chuck Schumer, Demokratenes mindretallsleder i Senatet.

Lovforslaget innebærer blant annet å avmilitarisere politiet ved å begrense overføringer av militære våpen til delstatspoliti og lokalt politi. Videre foreslås det å påby bruk av kroppskameraer og kameraer montert på dashbordet i politibiler, samt forbud mot å bruke kvelertak under pågripelser, ifølge CNN.

– Vi kan ikke nøye oss med mindre enn en gjennomgripende strukturell endring, sa Pelosi da hun la fram reformforslagene.

Rett før hun la fram lovforslaget, knelte hun og en rekke andre kongresspolitikere i åtte minutter og 46 sekunder til minne om George Floyd som for to uker siden ble drept da han ble pågrepet av politiet i Minneapolis.

Åtte minutter og 46 sekunder var så lenge som politimannen Derek Chauvin holdt kneet sitt presset mot nakken til Floyd.

David J. Phillip / AP POOL

Mange tok et siste farvel

Tusenvis av mennesker tok mandag et siste farvel med den 46 år gamle afroamerikaneren George Floyd, som ble drept under en pågripelse i Minneapolis.

Floyds åpne gylne kiste står nå i Fountain of Praise-kirken i Houston, der 46-åringen hadde bodd mesteparten av livet. Mandag ble dørene i kirken åpnet, og en jevn strøm med mennesker kom for å vie ham den siste ære.

Floyd ble drept under en pågripelse i Minneapolis for to uker siden, noe som utløste opptøyer og massive protester mot politivold og rasisme, både i USA og en rekke andre land.

Siktet politimann for retten

Flere av dem som møtte opp i kirken, bar T-skjorter med bilder av ansiktet hans, samt teksten «I can't breathe», jeg får ikke puste, noe han gjentatte ganger sa til politimannen som holdt kneet på halsen hans og holdt ham nede i 8 minutter og 46 sekunder.

Politimannen Derek Chauvin er siktet for forsettlig drap og sitter i varetekt i høysikkerhetsfengselet Oak Park Height i Minnesota. Mandag deltok han i et innledende rettsmøte via videolink fra fengselet.

Påtalemyndigheten skal nå ta stilling til om bevisene er tilstrekkelige for å tiltale Chauvin for forsettlig drap, slik påtalemyndigheten ønsker.