Skjøt mens demonstrasjonene pågikk i nærheten

Politimannen ble skutt og drept 29. mai mens han sto vakt foran tinghuset i Oakland, samtidig som det pågikk fredelige Black Lives Matter-demonstrasjoner i nærheten, skriver The Washington Post.

En hvit varebil kjørte opp foran det føderale tinghuset, og en mann avfyrte et kuleregn mot to sikkerhetsvakter utenfor bygningen. Politimannen David Patrick Underwood ble drept, mens hans ikke navngitte kollega ble alvorlig skadet.

Santa Cruz County Sheriff's Office

Siktet for drap og drapsforsøk

Nå er en sersjant i luftforsvaret, Steven Carrillo (32), siktet for drap og drapsforsøk.

Ifølge The New York Times har sersjanten tilknytning til «The Boogaloo», en ny høyreekstrem bølge i USA. De er ekstremt våpenfikserte og mener det trengs en borgerkrig for å få til endringene de ønsker.

Den siste uken har det kommet flere meldinger om at medlemmer av «Boogaloo-bevegelsen» har infiltrert fredelige demonstrasjoner mot rasisme og politivold.

– Drapet og skaden på føderale tjenestemenn som har sverget en ed for å beskytte det amerikanske folk, vil ikke bli tolerert, sa fungerende minister for innenlands sikkerhet, Chad Wolf i en uttalelse da siktelsen ble offentliggjort. Han sa at sikkerhetsdepartementet vil fortsette kampen for å få en slutt på alle former for vold og ekstremisme.

Michael Dwyer / AP

Carrillo ble pågrepet i fjellene nær Santa Cruz 6. juni. Under pågripelsen kom det til skuddveksling, og den lokale politimannen Damon Gutzwiller ble drept.

Carrillo var fengslet for dette drapet da han nå ble siktet for drapet og drapsforsøket i Oakland.

Tilhenger av Boogaloo Boys

Føderale myndigheter sier at Carrillo er tilhenger av den voksende, nettbaserte ekstremist-bevegelsen «Boogaloo Boys», som har røtter i nettforumet 4chan. Tankegodset tiltrekker i hovedsak unge, hvite menn som kommuniserer med store doser ironi og «memes».

Handout via REUTERS

Skrev med eget blod

Carrillo hadde brukt sitt eget blod til å skrible «Boog» og andre ord knyttet til bevegelsen på taket av en bil han hadde stjålet.

Steven Carrillo er den siste personen knyttet til «Boogaloo Boys» som er blitt arrestert de siste ukene. Alle har utnyttet fredelige demonstrasjoner til å fremme egne radikale formål og apokalyptiske visjoner.

Carrillos forsvarsadvokat, Jeffrey Stotter, sa til NBC News at etterforskerne påstander var basert på anklager. Han opplyste at hans klient var dypt berørt av sin kones selvmord i 2018, og at han hadde hatt en alvorlig hjerneskade i 2009. Forsvareren ba om at man ikke trekker for raske konklusjoner om hva som skjedde.

– Alt jeg ber om, er at vi unngår å trekke forhastede slutninger, sa han.

Organisasjonen Tech Transparency Project fant nylig 125 «boogaloo»-grupper med titusenvis av medlemmer på Facebook. Mange av dem var opprettet i løpet av de siste månedene. De siste dagene har Facebook slått ned på bevegelsen og stengt mange av gruppene.