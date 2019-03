Denne eksplosjonen var ti ganger sterkere enn Hiroshima-bomben

Energien som ble utløst av den kraftige eksplosjonen var på 173 kilotonn. Det er mer enn ti ganger så kraftig som atombomben som ble sluppet over Hiroshima i 1945, melder NASA i en pressemelding.

Asteroiden eksploderte 26 kilometer over Beringhavet, et havområde i nordlige del av Stillehavet. Dette skjedde 18. desember i fjor. Hadde den truffet land, ville den ha påført enorme skader.

To NASA-instrumenter om bord på satellitten Terra har tatt bilder som viser ildkulen. Bildene ble tatt like etter at hendelsen ble registrert. Eksplosjonen som fulgte etter blir på fagspråket kalt for en bolide. Den er så kraftig at alle biter av asteroiden brant opp i stratosfæren.

Den oransjefargede skyen som viser ildkulen i fart kan ses på bildene.

Kraftigste siden 2013

Dette var den kraftigste meteoridé-eksplosjonen som er registrert siden 2013. På grunn av trykkbølgen som følge av at en asteroide eksploderte i februar 2013, ble flere vinduer knust i den russiske byen Tsjeljabinsk.

Siden eksplosjonen i desember skjedde 26 kilometer over et havområde, utgjorde den ikke noe trussel for mennesker.

NASA presiserer samtidig at slike eksplosjoner er ganske vanlige og blir ofte registrert av NASA, men som regel er det da snakk om eksplosjoner med mindre kraft.

Utryddet dinosaurene

Morten Bilet er meteorittekspert i Norsk meteornettverk. Han forteller at over 100.000 asteroider suser av gårde i verdensrommet til enhver tid.

– Dt var faktisk en asteroide på én kilometer som utryddet dinosaurene for 66 millioner år siden. Hvor stor skade de kan gjøre, er avhengig av størrelsen. Det er trykkbølgen som oppstår etter eksplosjonen, som er den største risikoen, sier Bilet.

– Hvorfor eksploderte denne 26 kilometer over jordoverflaten?

– De eksploderer som regel på grunn av høy fart og stort trykk, sier Bilet.