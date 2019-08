Tap for toryene i Wales

Det ble bestemt holdt suppleringsvalg i Wales etter at parlamentsmedlem for De konservative, Chris Davies, innrømmet å ha krevd tilbake penger for fakturaer som var falske.

Til tross for innrømmelsen fra Davies, valgte De konservative ham til å vinne setet.

Parlamentsplassen gikk i stedet til Liberaldemokratenes leder i Wales, Jane Dodds, skriver Sky News. Hun fikk 43,46 prosent av stemmene, mens Davies fikk 38,98 prosent.

– Det første jeg skal gjøre når jeg kommer til Westminster, er å finne Boris Johnson uansett hvor han gjemmer seg og si følgende høyt og tydelig til ham: Slutt å lek med fremtiden til våre samfunn og utelukk en hard brexit, sier Dodds.

Bare elleve dager etter at Boris Johnson ble statsminister, har han satt rekord i færrest antall dager det har gått for en ny statsminister å miste et sete i et valg.

Den forrige rekorden ble holdt av tidligere statsminister Alec Douglas-Home, som mistet et sete i et suppleringsvalg i 1963 etter bare 19 dager.

Valgoppslutningen var på 59,72 prosent.