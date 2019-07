Lørdag ettermiddag demonstrerte 3500 mennesker i Moskva. Politiet arresterte 1370 personer, ifølge menneskerettighetsorganisasjonen OVD-info. De pågrep både opposisjonspolitikere, demonstranter og tilfeldig forbipasserende.

– Dette er en av de mest brutale aksjonene fra russiske myndigheters side siden 2012, sier Geir Flikke, professor i Russland-studier ved Universitetet i Oslo.

Demonstrasjonen lørdag var den foreløpig siste i en rekke protester etter at kandidater til valget i Moskva ikke ble godkjent. Lokalvalget i den russiske hovedstaden foregår 8. september.

– I lang tid har opposisjonen i Russland samlet seg om å målet å fremme kandidater til valg. At regimekritikerne står sterkt i Moskva, viser valgresultatet fra 2013, da den profilerte opposisjonelle Aleksej Navalnyj fikk 27 prosent av stemmene da han stilte i borgermestervalget, sier Flikke.

– Denne gangen organiserer opposisjonen seg litt annerledes, ved å stille uavhengige kandidater i flere valgdistrikter.

Fakta: Demonstrasjonene i Moskva 8. september skal det stemmes over hvem som skal sitte i hovedstadens duma (bystyre). 233 personer ønsket å stille til valg. 57 av disse får ikke lov til å stille. Den offisielle grunnen til utestengelsen er at de uavhengige kandidatene har samlet inn ugyldige signaturer. Flere eksperter mener imidlertid det dreier seg om et politisk spill. Utestengelsen har ført til flere demonstrasjoner i Moskva. Lørdag 20. juli deltok over 22.000 i en lovlig demonstrasjon, deriblant flere kjente opposisjonspolitikere. Aleksej Navalnyj som ble arrestert og dømt til 30 dagers fengsel på onsdag for å ha oppfordret til å demonstrere for frie valg, har nå blitt fraktet fra til et sykehus i Moskva, melder BBC. Talspersonen til Navalnyj forteller at han skal ha fått noe som ser ut som en alvorlig allergisk reaksjon, hvor ansiktet skal ha hovnet opp. Hun opplyser om at han ikke har vært utsatt for en slik reaksjon tidligere. Lørdag 27. juli deltok 3500 i en ulovlig demonstrasjon. 1370 ble arrestert. EU er blant dem som har fordømt politiets brutale fremgangsmåte.

TATYANA MAKEYEVA/REUTERS/NTB scanpix

Navalnyj selv ble noen dager senere arrestert og dømt til 30 dagers fengsel. Han straffes for å ha oppfordret til flere demonstrasjoner. – Det er verdt å merke seg at et uttalt mål for politiet har vært å finne vestlig finansiering av opposisjonen. Men det har de ikke funnet, påpeker Geir Flikke.

Han sier at russiske akademikere han følger på Facebook er enige om at myndighetene denne gangen har gått langt over streken og dessuten undervurderer protestpotensialet.

– Dilemmaet for myndighetene blir stadig mer akutt: Skal de slå hardt ned og risikere større motstand på grunn av aksjonene, eller la være og risikere at opposisjonen bare fortsetter å vokse? Det vil ikke gå så langt som i Hongkong, men flere demonstrasjoner og hardere virkemidler fra myndighetens side får vi mer av frem mot valget.

Pavel Golovkin/AP/NTB scanpix

– Arresterte tilfeldige

– Det ble raskt klart at politiet bare arresterte folk tilfeldig, sier Deutsche Welles journalist Sergej Dik, som selv ble pågrepet.

– De bare kom, tok en eller annen og dro dem inn i politibilene, unge menn, kvinner og også eldre mennesker, alt uten å vite om dette var folk som egentlig deltok i protestene.

Dik opplyste om at han var journalist og viste politiet presseakkrediteringen fra det russiske utenriksdepartementet. Svaret fra politiet som pågrep ham var at dette var et «verdiløst dokument». Sammen med 20 andre ble han satt i en politibil og kjørt til politistasjonen Marina sørøst i Moskva.

Etter halvannen time ble Dik løslatt.

EU fordømmer

EU er kommet med en skarp fordømmelse av politiets fremgangsmåte.

– Pågripelsene og de manglende proporsjonene i bruken av makt mot fredelige demonstranter kommer etter en bekymringsfull serie av arrestasjoner og politirazziaer mot opposisjonspolitikere de siste dagene. Igjen undermineres i alvorlig grad fundamentale friheter, friheter til å få uttrykke seg og samle seg, heter det i erklæringen fra pressetalsperson for utenriks- og sikkerhetspolitikk Maja Kocijancic.