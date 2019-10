Store demonstrasjoner i Hongkong

Titusenvis av mennesker gjennomførte søndag en fredelig demonstrasjon i Hongkong, i protest mot at en av lederne i protestbevegelsen, Jimmy Sham, tidligere i uka ble angrepet med hammer av en gruppe ukjente menn.

Etter at markeringen var over, fortsatte flere tusen demonstranter til Tsim Sha Tsui-distriktet der de satte fyr på en bank og omringet en politistasjon og kastet brannbomber mot bygningen.

Politiet forsøkte først å spre folkemengden ved å skyte tåregassgranater fra taket av politistasjonen, men da dette ikke var nok ble det tatt i bruk vannkanoner som var ladet med maling. Hundrevis av politifolk er sendt til området.

Protestene startet for fire måneder siden da Hongkongs leder Carrie Lam la fram et lovforslag som åpnet for å utlevere folk til straffeforfølgelse i Fastlands-Kina.

Lovforslaget ble siden trukket tilbake, men protestene har fortsatt og demonstrantene krever nå demokratiske reformer.

Hongkong har hatt delvis selvstyre siden regionen ble tilbakeført til Kina i 1997.