Du har kanskje opplevd å få varsel på telefonen på ferie eller jobb i USA: «Amber alert», med detaljer som merke og modell på etterlyste biler. Dette er som regel personer mistenkt for å ha bortført barn. I noen stater får man også flomvarsel på smarttelefon fra myndighetene dersom man oppholder seg i et utsatt område.

Illustrasjon

Den samme nødvarselteknologien, samt en ny app, tas nå i bruk for å varsle innbyggere i delstaten California om at et jordskjelv kommer. Da står det om sekunder.

99,7 prosent sjanse for kraftig skjelv

California er den første delstaten som prøver ut det nye systemet. Det ble lansert forrige uke i forbindelse med 30-årsmarkeringen av det dødelige jordskjelvet i Loma Prieta utenfor San Francisco som tok livet av 63 personer i 1989. Skjelvet hadde en styrke på 6,9.

Ifølge amerikanske myndigheter er det 99,7 prosent sjanse for at et nytt potensielt dødelig jordskjelv med styrke 6,7 eller høyere rammer California i løpet av de neste 30 årene.

Varslene vil komme gjennom det allerede eksisterende nødvarsel-systemet eller gjennom den nyutviklede appen MyShake, for dem som laster den ned på telefonen, skriver tech-nettstedet The Verge.

Skjermbilde, Youtube / UC Berkeley

Dersom det kommer et jordskjelv, vil man få beskjed om å finne ly. Ifølge guvernør Gavin Newsom kan man få opp til «titalls sekunder» på seg før man kan kjenne bakken bevege seg. Det er akkurat nok til å redde liv og unngå skader, ifølge utviklerne.

De er forberedt på startvansker for tjenesten og sier blant annet at de jobber med løsninger for dem som ikke har smarttelefon eller snakker et annet språk.

– Vi tror det blir mye arbeid i tiden fremover, men hvis vi bare kan redde ett liv, så er det verdt å skru på, sier talsperson Brian Ferguson for guvernøren i Californias nødetatskontor.

Fakta: Slik fungerer det Når et jordskjelv inntreffer, blir to ulike seismiske bølger sendt ut: Primærbølger (P-bølger) og sekundærbølger (S-bølger). P-bølgene går lynraskt, men er knapt merkbare. S-bølgene er mye kraftigere og beveger seg omtrent halvparten så raskt. I California finnes det mer enn 800 sensorer som sender informasjon til tre prosesseringssentre. Der beregner datamaskiner hvor skjelvet er og hvor sterkt det blir. Så sender appen og nødvarsel-systemet ut hastemeldinger få øyeblikk før folk kjenner de potensielt ødeleggende S-bølgene. Jo lenger unna man er, jo lengre tid er det mellom P-bølgene og S-bølgene. Da får man også varsel tidligere. Kilder: The Verge, snl.no, UC Berkeley Seismological Lab

Terry Chea / AP

Nyttig for sykehus, tog og brannvesen

De siste tre årene er tjenesten blitt testet ut av blant andre lokale sykehus, tog og brannvesen i California.

Når BART (det lokale T-banesystemet i San Francisco og omegn, journ.anm.) får et varsel, senker togene farten.

Brannvesenet åpner garasjene sine når de får et varsel så brannbiler ikke blir stengt inne.

På lokale sykehus får kirurger tid nok til å trekke skalpellen ut av pasienten før skjelvet treffer.

Slik kan også mange menneskeliv spares.

Se hvordan tjenesten fungerer i videoen under:

Frykter jordskjelv med styrke 8

Tjenesten kommer samtidig som forskere har sett en utvikling som bekymrer dem.

For første gang er det registrert bevegelser i en større forkastning i jordskorpen i California som er i stand til å utløse et større jordskjelv med styrke 8, skriver NTB.

Forkastninger er strukturer som dannes når en del av jordskorpen beveger seg i forhold til en annen langs en bruddsone.

Bevegelsene er et resultat av flere kraftige jordskjelv som rammet Los Angeles-området i juli, skriver forskere fra California Institute of Technology i en ny studie som ble publisert i tidsskriftet Science forrige uke.

Umulig å spå

Garlock-forkastningen er 257 kilometer lang og går langs den nordlige kanten av Mojaveørkenen. I moderne tid er det aldri tidligere registrert kraftige jordskjelv eller andre bevegelser i forkastningen.

Et større skjelv i Garlock nord for Los Angeles og sørøst for San Francisco kan potensielt skape kraftige rystelser i San Fernando Valley og en rekke andre bebodde områder i regionen.

Men det er umulig å spå om destabiliseringen snart vil føre til et kraftig jordskjelv. Så sent som i september meldte det geologiske overvåkingssenteret USGS at det mest trolig ikke vil utløse et større skjelv.

Samtidig har risikoen for et jordskjelv med en styrke på 7,5 eller kraftigere økt i forkastninger i nærliggende områder, som Garlock, Owens Valley, Blackwater og Panamint Valley, ifølge USGS.

Noah Berger, AP / NTB scanpix

Meldte fra på syv sekunder

Da et kraftig jordskjelv med 7,1 i styrke rammet Ridgecrest sør i California i juli, var et testvarsel sendt ut bare 7,4 sekunder etter at jordskjelvet inntraff. Det betyr at alle utenfor 20–25 kilometers omkrets ville fått et varsel på telefonen før de kjente bevegelser i bakken. Men da var ikke tjenesten lansert ennå.

Utviklerne sier at varslingstiden vil variere mellom tre og ti sekunder via appen, mens den gjennomsnittlige varslingstiden med nødvarselsystemet er rundt 13 sekunder. Tjenesten vil sende ut varsler på alle skjelv i området over 4,5 i styrke og vil etter hvert også kunne differensiere på grad. Altså vil det komme ulike varsler for kraftige og mindre kraftige skjelv.

Bruker smarttelefoner til videreutvikling

Appen vil også bruke smarttelefoners innebygde akselerometer for å samle inn informasjon om hvordan skjelvet oppleves på forskjellige steder i delstaten. For å videreutvikle tjenesten håper derfor myndighetene og utviklerne at så mange som mulig laster ned appen.

Ideen bak utviklingen av tjenesten har hele tiden vært å bruke data fra millioner av smarttelefoner som et «tettbygd sensornettverk», ifølge direktør Richard Allen ved det seismologiske laboratorium ved UC Berkeley. Så brukes maskinlæring for å utvikle tjenesten basert på dataene.

Tanken er å videreutvikle tjenesten til andre deler av verden som ikke har et omfattende seismisk nettverk av sensorer utviklet over lang tid som i Japan og Mexico.

For innbyggerne i California haster det å utvikle teknologien. For dem er det bare et spørsmål om tid før det neste kraftige skjelvet inntreffer.