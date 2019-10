Sanders trapper ned valgkampen etter hjerteinfarkt

Sanders ble lørdag utskrevet fra sykehuset i Las Vegas etter å ha hatt hjerteinfarkt. Tirsdag møtte han pressen utenfor hjemmet sitt i Vermont.

– Vi holdt i noen tilfeller fem eller seks møter om dagen og tre eller fire bymøter. Jeg tror ikke jeg kommer til å gjøre det, sa Sanders til journalister da han ble spurt om hvordan timeplanen hans kommer til å se ut framover.

– Men jeg har absolutt tenkt å delta aktivt i valgkampen. Jeg tror vi kommer til å endre opplegget litt, slik at jeg har styrke til å gjøre det jeg må gjøre, sa han videre.

Sanders merket smerter i brystet under en valgkamptilstelning forrige uke, og det ble først meldt at han hadde gjennomgått en operasjon for blodpropp.

Valgkampapparatet opplyser at Sanders skal delta på neste ukes demokratiske presidentdebatt i Ohio, men vil ikke kommentere når og hvordan han fortsetter valgkampen

Helseproblemene hans kom på et kritisk tidspunkt. Han er den eldste kandidaten som søker makt i Det hvite hus, og han faller på meningsmålingene i forhold til rivalen Elizabeth Warren.

Nettstedet People melder at Sanders også sørger over et dødsfall i familien. Hans svigerdatteren Rainè Riggs døde i helgen etter å ha fått en kreftdiagnose få dager tidligere. Hun ble 46 år.