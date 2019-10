Mens Trump talte til tilhengerne, lanserte 29 partifeller et lovforslag for å straffe Tyrkia

En kampklar president talte natt til fredag til over 20.000 begeistrede tilhengere i Target-senteret i Minneapolis.

Han konsentrerte seg særlig om å angripe demokratene generelt, riksrettsgranskningen, Joe Biden, Nancy Pelosi og Minnesota-representant Ilhan Omar.

– De endeløse krigene

Han kom også inn på det han kaller «avslutningen av de endeløse krigene».

– Heretter skal vi bare slåss for å forsvare USA, ikke andre land. Og vi skal vinne, sa Trump.

Tyrkia gikk onsdag til angrep mot den nordlige delen av Syria etter at president Trump og Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan snakket på telefon søndag.

USA trakk sine spesialsoldater vekk fra sine kurdiske partnere i området. Dermed trengte ikke Tyrkia lenger ta hensyn til risikoen for å ramme NATO-allierte soldater.

Trump vil megle

Trump sa på folkemøtet at USA «kom godt overens med kurderne» som Tyrkia nå fører krig mot.

Presidenten sa at han at han ønsker at USA skal megle mellom tyrkerne og kurderne.

– Men husk at de har slåss i mange hundre år, la han til.

Fakta: USAs retrett USA har omtrent 1000 spesialsoldater i Syria. Disse har samarbeidet med og trent opp kurdiske militser som i praksis drev bakkekrigen mot IS. Tyrkia mener enkelte kurdiske grupper er terrorister og vil ha en sikkerhetssone på sørsiden av sin grense med Syria. Etter en telefonsamtale søndag bestemte Donald Trump å trekke ut de 50–100 spesialsoldatene som var i denne sonen. Onsdag startet Tyrkia det militære angrepet.

29 med lovforslag

Trump har fått et ras av flengende kritikk for Syria-retretten – også fra egne partifeller. Denne kritikken er på ingen måte over selv om Trump for tiden også er målet for en riksrettsgranskning i Representantenes hus.

29 av hans partifeller i Representantenes hus, blant dem lederskapet, la torsdag frem et lovforslag som skal straffe Tyrkia økonomisk for angrepet på kurdiske styrker i Syria.

– President Erdogan og hans regime skal bli møtt av alvorlige konsekvenser for nådeløst å angripe våre kurdiske allierte nord i Syria, sier Liz Cheney fra Wyoming i en uttalelse.

Refser samarbeid med Russland

Angrepet på kurderne er ikke den eneste begrunnelsen for straffetiltakene.

– Kongressen har lenge vært bekymret for regimets samarbeid med USAs motstandere, som for eksempel Russland. Hvis Tyrkia vil bli behandlet som en alliert, må landet begynne å opptre på som en, sier Cheney.

Kurderne ofret 10.000

Flere av de andre legger heller ikke fingrene imellom.

Don Bacon fra Nebraska: «Kurderne har utgytt sitt blod sammen med vårt i de siste 16 årene, og vi kan absolutt ikke svikte dem nå.»

Adam Kinzinger fra Illinois: «Kurderne ofret 10.000 av sine menn og kvinner i kampen mot IS, og vi kan ikke tillate at Tyrkia, en NATO-partner, angriper dem uten følger.»

– Våre lojale venner

Kongressmedlem Brad Wenstrup fra Ohio påpeker at han som soldat i Irak hadde kurdere som våpenbrødre.

– De har vært USAs lojale venner. I årevis har de ledet kampen mot IS-terroristene og redusert behovet for flere amerikanske støvler på bakken. Nå er det de som trenger hjelp, uttaler Wenstrup.

Spesialsoldat i Syria: Jeg skjemmes

Også andre veteraner er lite nådige overfor Tyrkia og den nye amerikanske politikken. TV-kanalen Fox News, Trumps favoritt, har snakket anonymt med en av spesialsoldatene som var på plass, en veteran fra flere kriger.

– For første gang i min karriere skjemmes jeg, sier han.

Han påpekte at kurderne tenker mer som vestlige folk enn de fleste i Midtøsten.

– Dette er skammelig. Vi bare ser på. Det er forferdelig, sier spesialsoldaten til Fox News.

Han sier USA og kurderne overholdt alle sikkerhetsavtaler med tyrkerne.

– Det var ingen trussel mot tyrkeren – ingen – fra denne siden av grensen, sier han.

Soldaten fortalte om kurdere som tryglet dem om hjelp, men likevel ikke sviktet i sitt oppdrag om å vokte IS-fanger og forhindret rømningsforsøk fra IS-terroristene side.

Støtter ikke Trump

Flere kongresspolitikere har skjerpet sin kritikk. Blant disse er John Shimkus fra Illinois. Veteranen med 24 år i Representantenes hus trekker seg neste år.

Han har bedt sin stabssjef om å få «fjernet sitt navn fra listen» over dem støtter Donald Trumps gjenvalg.

– Vi har stukket våre allierte i ryggen, sa han til en radiokanal.

– Småsakene han bryr seg om

I The Washington Post forklarer en republikansk senatsrådgiver hvorfor partiets politikere i Syria-saken tør gå løs på presidenten.

– Syreprøven for Trump er personlig politikk, sier rådgiveren. Folk kan ikke skadefritt rykke ut mot ham om for eksempel lydbåndene der han snakket om å beføle kvinner, de fire radikale demokratene kalt The Squad eller riksrett.

– Du kan bryte med Trump i spørsmål om politikk og prinsipper, du kan ikke gjøre det i småsakene han bryr seg om.