Amnesty: Koronapandemien har blottlagt rasisme og voldsbruk hos politiet i Europa

Politiets arbeid for å opprettholde ro og orden i koronapandemien har i betydelig større omfang rettet seg mot sosioøkonomisk utsatte områder i tolv europeiske land som inngår i Amnesty-granskningen. Disse områdene har ofte en høy andel innvandrere fra minoritetsgrupper.

Et av eksemplene er Seine-Saint-Denis utenfor Paris, som er et av Frankrikes fattigste områder.

Her bor mange migranter med afrikansk opphav, og bøter for å ha brutt portforbudet har her blitt gitt tre ganger hyppigere enn i resten av landet under pandemien, ifølge menneskerettsorganisasjonen.

Unødvendig vold

Amnesty har verifisert 34 videoklipp fra rundtom i Europa, der politiet bruker mer vold enn organisasjonen anser som nødvendig.

Storbritannia er et av få land på kontinentet der etnisitet blir registrert under pågripelser. London-politiet registrerte en økning på 22 prosent for kroppsvisiteringer i mars og april. En tredel av dem som ble stoppet, var svarte, ifølge Amnesty.

I en rapport Amnesty la fram tidligere i juni, ble kroatisk politi anklaget for å rutinemessig torturere asylsøkere og migranter på grensa til Bosnia.

Politifolkene skjøt i lufta, bandt mennene fast, slo dem med metallstenger, batonger og pistolkolber, og smurte deretter matrester i de blødende sårene, i håret og på klærne deres, het det i rapporten.

– Intet nytt

– Vold blant politi og institusjonell rasisme er intet nytt, men covid-19-pandemien og dens mottiltak har avslørt hvor utbredt det er, skriver Marco Perolini, som etterforsker i Vest-Europa for Amnesty International.

Ifølge rapporten er romfolket særlig utsatt.

I Bulgaria skal myndighetene ha brukt droner i nabolagene deres for å spore romfolks bevegelser. Ifølge en undersøkelse har medianinntekten i områdene der romfolk bor i Bulgaria ha falt med 61 prosent mellom mars og mai.