Tyfon tvinger 142.000 til å evakuere på Filippinene

Den tropiske stormen Vongfong traff land med voldsomme vindkast og fossregn torsdag kveld lokal tid. Flere titall millioner har barrikadert seg i hjemmene sine på Filippinene på grunn av koronaviruset de siste månedene, men for mange er det for risikabelt å forbli hjemme nå. Når uværet når tyfon styrke, akkompagnert av ekstreme nedbørsmengder og flom, er skrøpelig konstruerte boliger for farlige og må veies opp mot smitterisikoen i et overfylt tilfluktsrom.

Minst 141.700 har valgt å forlate hjemmene sine så langt, opplyser katastrofemyndighetene

– Vi må ha på oss masker og holde fysisk avstand til enhver tid, sier talsperson i politiet Carlito Abriz, men legger til at det er svært utfordrende å overholde kravene når alle er svært stresset.

– Vi gjør så godt vi kan.

Myndighetene har sagt at de kun vil fylle opp lokalene til halv kapasitet og dele ut masker til dem som ikke har med selv, og forsøke å holde familier samlet.

Samtidig er det mange tilfluktsrom som nå er i bruk som isolat for personer mistenkes smittet eller syke med koronavirus, noe som gjør situasjonen svært vanskelig.

Heldigvis er ikke regionen der uværet har slått inn først et av de hardest rammede områdene når det gjelder koronautbruddet. Filippinene har så langt registrert over 11.800 smittetilfeller og 790 covid-19-dødsfall.

Innbyggere er bedt om å forberede seg på flom og jordras, og lokale kriseteam er gjort klare. I alt 20 provinser er ventet å bli berørt.