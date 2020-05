Behovet for sykehussenger til koronaviruspasienter stiger stadig i São Paulo.

Ordføreren Bruno Covas sier man nå utnytter 90 prosent av byens sykehussenger og at man kan gå tom for plasser i løpet av to uker, melder BBC.

São Paulo er et av områdene som er hardest rammet i Brasil, med nesten 3000 dødsfall så langt.

Lørdag gikk Brasil forbi Spania i antallet smittede og ligger nå på fjerdeplass på verdensbasis.

Adriano Machado, Reuters/NTB scanpix

Det virkelige antallet smittede kan være mye høyere

Det brasilianske helsedepartementet melder om 7938 nye smittetilfeller de siste 24 timene. Totalt har 241.000 blitt smittet. Bare USA, Russland og Storbritannia har høyere tall.

De siste 24 timene er det meldt om 485 koronarelaterte dødsfall. Det totale antallet døde er 16.118 – det femte høyeste tallet i verden.

Helseeksperter advarer om at det virkelige antallet smittede i landet kan være langt høyere, på grunn av mangelen på testing.

Brasils høyreorienterte president Jair Bolsonaro er blitt sterkt kritisert både hjemme og i utlandet for sin håndtering av koronakrisen.

Han ignorerte søndag globale helseråd om sosial distansering da han poserte for fotografering sammen med støttespillere og barn i hovedstaden Brasília.

Populist bagatelliserer viruset

Jair Bolsonaro er populær i São Paulo og har gjentatte ganger hevdet at sosial distansering vil ødelegge økonomien.

Den brasilianske presidenten fortsetter å motsette seg tiltak for å stenge ned landet. Han har bagatellisert faren ved viruset ved å omtale det som «en liten influensa» og har hevdet at spredningen av covid-19 er uunngåelig.

I april deltok han i demonstrasjoner der kravet var at restriksjonene måtte oppheves. Han sier restriksjonene vil skade landets økonomi, fører til arbeidsledighet og sult.

Pandemiens nye sentrum

Brasil er det klart største landet i Latin-Amerika og har i ukevis stått i sentrum for koronavirusets spredning i regionen.

Latin-Amerika og de karibiske landene har registrert flere enn 500.000 smittede og Brasil står for nesten 50 prosent av tilfellene.

Mexico har fått flere smittede nylig, mens helsesystemet kollapset i Ecuador i april.

Den raske økningen i smittetilfeller fikk Verdens helseorganisasjon (WHO) til å betegne det amerikanske kontinentet som sentrum for pandemien.

I mars sa WHO at Europa var sentrum for pandemien, men den regionen er sakte i ferd med å slippe opp på restriksjonene som ble innført for å bremse spredningen av viruset.