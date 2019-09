Mandag morgen var semesterstart i Hongkong. Men istedenfor å vende tilbake til skolebenken, har mange studenter brukt første skoledag til å demonstrere. Mange demonstranter hadde møtt opp ved togstasjonene - der blokkerte de togdører og hindret dem i å lukkes. Aksjonen førte til store forsinkelser i togtrafikken.

De som organiserer demonstrasjonen regner med at 10 000 studenter fra 200 skoler vil skulke skolen og bruke den første dagen etter ferien til å protestere mot myndighetenes politikk, skriver South China Morning Post.

AP

Nå frykter mange at protestene vil forflytte seg helt inn i klasserommene. Representanter for fastlands-Kina sier studentenes deltakelse i protestene er et klart tegn på at akademisk frihet har gått for langt, og har ført til en generasjon av rebeller, ifølge The New York Times.

– Det liberale pensumet er en fiasko, og en av årsakene til ungdomsproblemene i dag, sa Hongkongs tidligere leder Tung Chee-hwa i juli.

Kin Cheung / AP

Denne helgen var en av de mest voldelige i den tre måneder lange perioden som demonstrasjonene mot myndighetene har pågått. Demonstranter satte fyr på veisperringer i nærheten av Hongkongs flyplass søndag. Både fly og tog ble kansellert som følge av de omfattende demonstrasjonene.

Anushree Fadnavis / Reuters

Siden opptøyene startet 9. juni, har Hongkong opplevd 13 uker med store demonstrasjoner. Disse ble utløst av et lovforslag som åpner for å utlevere borgere til rettsforfølgelse i fastlands-Kina.

Demonstrantene krever generalstreik, mens studenter har varslet nye opptøyer mandag ettermiddag.

Foto: Jae C. Hong / AP / NTB scanpix

