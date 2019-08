Vannkanon og varselskudd mot demonstranter i Hongkong

To pansrede Mercedes-Benz kjøretøyer ble observert i gatene i Hongkong søndag formiddag, skriver South China Morning Post.

Hvert av kjøretøyene er utstyrt med vannkanoner som kan sende av gårde 1200 liter vann i minuttet med en rekkevidde på 50 meter. Vannet kan tilsettes farge eller kombineres med tåregass.

Ifølge retningslinjene kan vannet bare avfyres mot beina til demonstrantene.

Allmennkringkasteren RTHK melder også at politiet skal ha avfyrt varselskudd mot demonstranter som angrep dem med pinner og stenger.

Kai Pfaffenbach, AP/NTB scanpix

Kommer etter bruk av bensinbomber og stein

Politiet har forsøkt å kontrollere massene med tåregass. Da truet de med å bruke vannkanoner mot demonstranter i Hongkong hvis situasjonen tilspisset seg.

Etter lørdagens sammenstøt hvor demonstrantene kastet bensinbomber og murstein som de tok med seg fra fortauene, mener politiet at de nå har kommet dit.

Demonstrantene svarte med å kaste minst en bensinbombe tilbake, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Søndagens protester startet rolig, før det nok en gang brøt ut sammenstøt mellom politi og demonstranter.

Politiet kjørte i forkant gjennom gatene og advarte demonstrantene om at de ville ta i bruk vannkanoner dersom demonstrantene ikke brøt opp og forlot stedet, skriver NTB.

Jan Tomas Espedal

Tre måneder med demonstrasjoner

Det skal være to pågående demonstrasjoner i Hongkong søndag ettermiddag lokal tid.

Dette er den 12. helgen på rad med protester.

Søndag samlet demonstrantene seg på et stadion i Kwai Chung-havnen før de marsjerte til Tsuen Wan-bydelen.

Demonstrantene er godt forberedt og i første rekke var alle utstyrt med hjelmer, munnbind, gassmasker og bambuskjepper. Enkelte har også med seg brannslukningsapparat.

Kai Pfaffenbach, AP/NTB scanpix

Velkjente paraplyer

De etter hvert velkjente paraplyene er også brukt som barrikader foran dører inn til kjøpesenteret Citywalk, hvor demonstranter forskanser seg med medbrakte murstein fra nærmeste fortau.

Politiet advarte demonstrantene og ba folk om å forlate stedet før de gjennomførte bruken av vannkanonen.

Demonstrantene trakk seg noe tilbake og bygget en ny frontlinje lenger unna politiet.

Siste sjanse

Mr. Sung, en 53-år gammel ingeniør med sort ansiktsmaske representerer de mange middelklasseborgerne som demonstrerer. Til Reuters sier han at han har vært på omtrent hver eneste protest.

Han har slett ikke tenkt til å gi seg.

Kai Pfaffenbach, AP/NTB scanpix

– Vi vet at dette er vår siste sjanse til å slåss for «ett land, to systemer». Ellers vil det kinesiske kommunistpartiet gjennomsyre hjembyen vår og kontrollere alt, sier han, og fortsetter:

– Hvis vi holder ut, kan denne bevegelsen for rettferdighet og demokrati ikke dø ut, sier Sung.

Den tidligere britiske kolonien ble returnert til Kina i 1997 med løfter om fortsatt frihet for Hongkong.

Normal flytrafikk

Beijing har sendt en klar advarsel om at militær inngripen er aktuelt, og at paramilitære holder øvelser rett over grensen.

Tidligere har flere opptøyer foregått på flyplassen, men trafikken var normal på flyplassen søndag til tross for demonstrantenes planer om det de beskrev som en helg dags «stresstest» på den internasjonale delen av flyplassen.

29 personer skal være arrestert etter helgens demonstrasjoner. Totalt er 700 arrestert siden protestene begynte i juni i år.

Det er allerede varslet at protestene fortsetter. Kommende uke er det aktuelt med en byomfattende streik og undervisnings-boikott ved universitetene.