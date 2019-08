Det var en absurd scene, selv i et land som har hatt 65 regjeringer siden krigen.

Avskjedstalen fra Italias statsminister Giuseppe Conte var lang og rasende. Tirsdag ble han tvunget til å gå av etter mistillit fra egen innenriksminister, Matteo Salvini.

Statsministeren var forbannet.

– Innenriksministeren har vist at han først og fremst jobber for seg selv, sa Conte fra senatets talerstol.

GREGORIO BORGIA / AP / NTB scanpix

Noen centimeter fra statsministeren satt kontroversielle Salvini og gestikulerte. Han fikk kjeft for politisk opportunisme, for å ha utsatt landet for fare og usikkerhet – og for «å blande politiske slagord med religiøse symboler» som krusifikser og katolske rosenkranser.

Samtidig kysset Salvini en rosenkrans.

Kanskje var det for å be selveste jomfru Maria om hjelp. Nå trenger han i alle fall all den hjelpen han kan få.

Stefano Cavicchi, Lapresse / NTB scanpix

Valgkamp på stranden

Bitterheten til statsminister Conte er mulig å forstå.

Høyrepopulisten Salvini har brukt sommeren på turné på søritalienske strender, iført lite annet enn badebukse, krusifiks og en solid dose selvtillit. Samtidig har Conte jobbet knallhardt for å holde sammen koalisjonsregjeringen.

Frem til Salvinis dolkestøt hadde Conte i 14 måneder klart kunststykket å tøyle de to populistpartiene, som har kranglet siden dag én. Ligaen er høyrepopulister, Femstjernersbevegelsen venstrepopulister.

Alt regjeringssjefen fikk tilbake var egotripper, uenighet og krangel – og, nå til slutt, mistillitserklæring og krav om nyvalg.

«Jeg ville ha gjort det samme på nytt», parerte Salvini i senatet, og anklaget sin statsminister for «en rekke fornærmelser».

YARA NARDI / Reuters

Fakta: Ligaen (La Lega) Høyrepopulistisk parti startet på 70-tallet som Lega Nord, et parti som ville løsrive rike Nord-Italia fra det fattige Sør-Italia. Salvini har tatt partiet ytterligere mot høyre. I dag er Ligaen først og fremst et nasjonalistisk, EU-skeptisk og anti-immigrasjonsparti.

Fakta: Femstjernersbevegelsen (M5S) Et venstrepopulistisk, systemkritisk parti skapt av komikeren Beppe Grillo, med kampsaker stemt frem av velgerne selv.

Fra kaos til krise

Contes avgang har ført Italia fra kaos til krise. Mye står på spill, og Salvinis motstandere strekker seg nå langt for å unngå nyvalg.

Torsdag ettermiddag åpnet Salvini og Ligaen igjen for et videre samarbeid med Femstjernersbevegelsen. Fredag var forhandlingene mellom de to partiene i gang.

Et nyvalg nå kan åpne for Salvini som sjef for en ultranasjonalistisk regjering, enda lengre til høyre enn dagens koalisjon. Flere kommentatorer mener det i så fall vil bli den mest ekstreme høyre-regjeringen siden fascisten og diktatoren Benito Mussolini, som styrte Italia under 2. verdenskrig.

Salvinis strandturné har nemlig virket. Ringreven er i dag landets mest populære politiker. Da han krevde nyvalg, lå Ligaen på rekordhøye 39 prosent på meningsmålingene.

ALESSANDRA TARANTINO / AP

Kan ha spent ben på seg selv

President Sergio Mattarella møtte torsdag partilederne for å lete etter alternativer til en ny koalisjonsregjering.

Et samarbeid mellom Femstjernersbevegelsen og sosialdemokratiske Det demokratiske partiet (PD) er et mulig alternativ. De to tidligere motstanderne kan nå trolig få flertall sammen. PD krever imidlertid et bedre forhold til EU og endring i innvandringspolitikken for å styre med Femstjernersbevegelsen, som på sin side krever å beholde statsminister Conte, noe PD-leder Zingaretti tidligere har utelukket.

Om denne koalisjonen blir en realitet, kan Matteo Salvini ha spent fullstendig ben på seg selv og være ute av makten i flere år fremover. En teknokratregjering, altså en regjering styrt av eksperter, ikke yrkespolitikere, kan dessuten være et alternativ. Flere andre løsninger er også lansert.

Uro hjemme og ute

I løpet av 14 korte måneder har den rene populist-regjeringen skapt uro både hjemme og ute. De har kranglet med EU, stengt grensene med knallhard anti-immigrant-retorikk og gjort seg til venn med Russlands president Vladimir Putin.

Italias gjeld er på enorme 135 prosent av landets brutto nasjonalprodukt, ifølge The Economist. Derfor passer EU nøye på pengebruken. Populisten Salvini vil derimot bruke mer penger. Kranglene med EU har gjort at mange ser ham som en som taler Italias sak i Brussel.

Dersom president Mattarella likevel må lyse ut nyvalg i slutten av oktober, vil politikerne bare ha et par uker på seg for å lage og få godkjent et nytt budsjett, noe som vanligvis tar mye lengre tid.

ALESSANDRA TARANTINO, AP / NTB scanpix

Berlusconi våknet igjen

Midt i krisen har flere gamle ringrever kommet på banen. Matteo Renzi, eksstatsminister og politisk taktiker, antas av mange å vente på et politisk comeback og nevnes også som aktør. «I dag feilet den italienske populistdrømmen», tvitret Renzi, nå senator for Det demokratiske partiet. «Populister lykkes bare i valgkampanjer, de mislykkes i regjering».

83 år gamle Silvio Berlusconi (Forza Italia) advarte torsdag mot en koalisjon mellom det demokratiske partiet og Femstjernersbevegelsen og sa han var mot «svindelregjeringer» med «uforenlige» elementer.

Nathalie Tocci, direktør i Italias utenrikspolitiske institutt, mener Salvinis høye spill skyldes at han tror vil få rent flertall alene.

– Det han har gjort kan bare forklares på den måten. Salvini bestemte allerede, uten å måtte ta ansvar, sier hun til The Washington Post.