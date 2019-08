Fengselsdirektøren omplassert etter Epsteins død

Riksadvokat William Barr har engasjert seg etter at den beryktede finansmannen ble funnet hengt lørdag morgen. Det har både opprørt og overrasket mange at 66-åringen som sto tiltalt for menneskehandel med unge jenter, greide å begå selvmord mens han satt i fengselet Metropolitian Correctional Center på Manhattan.

Tirsdag ble fengselsdirektøren fjernet fra jobben mens saken granskes. To voktere som var på jobb da det skjedde, er suspendert. Vaktene er nå mistenkt for å forfalsket loggene for når og hvor ofte de kontrollerte cellen Epstein satt i, opplyser kilder til AP.

Overvåkingsvideo viser at vaktene ikke har foretatt de kontrollene som er notert i loggene.

Finansmannen, som hadde bånd til flere mektige og kjente personer, satt inntil nylig på spesiell overvåking etter at han i juli ble funnet bevisstløs i cella med merker på halsen. Da han ble funnet død lørdag morgen, var dette spesielle tiltaket avsluttet, men han satt fremdeles i en celle for fanger som skal ha hyppig tilsyn. En annen kilde opplyser også til AP at Epstein skal ha blitt funnet hengt i et laken, noe han ikke ville ha hatt tilgang til dersom han fremdeles var under den spesielle overvåkingen.

Spesialister fra fengselsmyndighetene startet tirsdag også arbeidet med å rekonstruere og analysere selvmordet i fengselet, opplyser en talsmann for Justisdepartementet.