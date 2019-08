Fem år etter at opprørere tok kontroll over byen, inntar Assads styrker by i nord

De siste kampene i provinsen Idlib brøt ut natt til søndag. De har allerede kostet 59 opprørere og 28 regimevennlige soldater livet, ifølge Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

President Bashar al-Assads styrker har de siste dagene rykket fram for å omringe byen Khan Sheikhoun, som kontrolleres av islamistiske opprørere og deres allierte.

Regimets soldater har erobret en viktig hovedvei som går gjennom Idlib og knytter hovedstaden Damaskus til storbyen Aleppo. Regjeringsstyrkene gjenerobret Aleppo fra opprørerne i en ødeleggende, russisk-støttet offensiv i desember 2016.

Tønnebomber

Khan Sheikhoun skapte internasjonale overskrifter i 2017. Da ble over 80 mennesker drept i et gassangrep mot byen. USAs president Donald Trump reagerte med å beordre luftangrep mot en av Assads flybaser. Det syriske regimet sto bak det kjemiske angrepet, konkluderte FN og internasjonale eksperter.

I dag er Khan Sheikhoun nesten tømt for innbyggere. Før starten på den pågående militæroffensiven huset byen nesten 100.000 mennesker, de aller fleste av dem internt fordrevne fra Hama-provinsen.

– Mange av dem har blitt drevet på flukt opptil fem ganger, sa FN-talsmannen David Swanson lørdag.

– Pågående kamper, artilleri- og luftangrep, inkludert bruk av tønnebomber, fortsetter uten opphold, tilføyer han.

Selvmordsbombere

Søndag tok Assads styrker landsbyen Tel al-Nar og omkringliggende jordbruksområder før de rykket inn mot Khan Sheikhoun. Deretter gikk de inn i byens nordvestlige distrikter, der de møtte voldsom motstand fra opprørerne, opplyser SOHR sent søndag kveld.

Den ytterliggående islamistgruppa Hayat Tahrir al-Sham (HTS), som ledes av Syrias tidligere al-Qaida-fløy, har ifølge eksilgruppa utført en rekke selvmordsbombinger for å stanse regimet frammarsj.

HTS kontrollerer mesteparten av provinsen Idlib, samt deler av naboprovinsene Hama, Aleppo og Latakia.

Mange sivile drept

Russland og Tyrkia forhandlet i fjor fram en avtale som skulle ha beskyttet Idlibs tre millioner innbyggere mot en storstilt militæroffensiv mot opprørerne. Denne ble aldri realisert fullt ut.

30. april innledet regimet med russisk flystøtte sin offensiv mot opprørernes siste bastion, og over 860 sivile er drept i luft- og artilleriangrep, ifølge SOHR. Eksilgruppa, som får sin informasjon fra et kildenettverk på bakken, sier to sivile ble drept i flyangrep sør i Idlib søndag.

Over 400.000 mennesker er drevet på flukt i eget land som følge av offensiven, ifølge FN. Over 1.400 opprørere og 1.200 regimelojale styrker er ifølge SOHR drept siden april.

Krigen i Syria har krevd over 370.000 menneskeliv og drevet millioner på flukt siden konflikten startet med at regimet slo brutalt ned på en folkeoppstand våren 2011.