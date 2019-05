Det var 34 eller 35 personer om bord i den 26 meter lange turistbåten Hableány da den onsdag kveld ble truffet av et langt større skip og gikk ned.

30 av passasjerene var sørkoreanske turister. I tillegg var det to sørkoreanske guider og en sørkoreansk fotograf. Båten hadde også et ungarsk mannskap på én eller to personer.

Av disse var bare syv personer reddet opp av vannet torsdag morgen. Syv personer, alle sørkoreanere, er bekreftet omkommet, mens resten av personene om bord fortsatt er savnet.

Turistbåten sank like ved Margaret-broen, ikke langt unna parlamentsbygningen i sentrum av den ungarske hovedstaden. Den skal ha ligget for anker da den ble truffet av det andre skipet.

Det andre skipet var Viking Sigyn. Det tilhører rederiet Viking Cruises, som eies av den norske rederen Torstein Hagen.

Rederiet bekrefter ulykke

Ørjan Ellingsvåg, NTB scanpix

Tyskregistrerte Viking Sigyn er et minicruiseskip med i underkant av 100 lugarer, som brukes til elvecruise. Overfor nyhetsbyrået AP bekrefter rederiet at deres skip var involvert i en ulykke.

I en uttalelse skriver rederiet at skipet var i nærheten av den ungarske turistbåten «da den var involvert i en hendelse» kl. 21 onsdag kveld. Rederiet opplyser at det samarbeider med ungarske myndigheter.

Aftenposten har foreløpig ikke lyktes å komme i kontakt med Viking Cruises.

Torstein Hagen er, ifølge bladet Kapital, den nest rikeste i Norge og god for 52 milliarder kroner. Han har gjennom to tiår bygget opp en storstilt cruisevirksomhet, hvor elvecruise i Sentral-Europa utgjør hovedtyngden.

Kaldt i vannet

Peter Lakatos, MTI via AP

Redningspersonell har søkt etter passasjerer flere kilometer langs eleven Donau. En ungarsk nettside har meldt at én av passasjerene som ble reddet, ble funnet ved broen Petőfi noen kilometer sør for der båten kantret. Temperaturen i vannet er 10–15 grader.

Det regnet mye i Budapest natt til torsdag, noe som skaper utfordringer redningsarbeidet. Det er også mye vann i elven, og strømmen er sterk.

Sør-Koreas president Moon Jae-in har instruert myndighetene i Ungarn til å «bruke all tilgjengelige ressurser» på redningsarbeidet, ifølge en uttalelse fra hans kontor.

Flere sørkoreanske tjenestemenn kommer til å reise til Ungarn i løpet av torsdagen.

Skal være sjekket

Zoltan Mathe, MTI via AP

Båten som sank, har to dekk og har plass til 60 passasjerer, eller 45 for sightseeingcruise.

Talspersonen for selskapet som arrangerte båtturen, sier at han ikke har noen opplysninger om tekniske problemer på båten. Han sier også at båten ble sjekket jevnlig.

Den sørkoreanske turoperatøren Lee Sang-moo opplyser at turistene var på pakketur i Europa, en tur som begynte i München lørdag og skulle vare en uke. De fleste deltagerne var familier, og det var også barn med på turen.

Turoperatøren opplyser at det er seks kvinner og én mann blant de bekreftet omkomne. De er i alderen 31 til 66 år.