Sør-Koreas utenriksdepartement bekrefter i en uttalelse at det bare var sørkoreanske passasjerer på elvecruisebåten som kolliderte med et cruiseskip på elven Donau sent onsdag kveld.

Totalt 33 sørkoreanere og to mannskaper fra Ungarn var om bord. Syv personer er reddet og søk etter de 21 savnede pågår.

Turistbåten sank like ved broen Margaret, ikke langt unna parlamentsbygningen i sentrum av den ungarske hovedstaden.

Søker

Redningspersonell har søkt etter passasjerer flere kilometer langs Donau. Tidligere onsdag kveld meldte en ungarsk nettside at en av passasjerene som ble reddet, ble funnet ved broen Petőfi noen kilometer sør for der båten kantret.

Sør-Koreas president Moon Jae-in har instruert myndighetene i Ungarn til å «bruke all tilgjengelige ressurser» på redningsarbeidet, heter det i en uttalelse fra hans kontor.

Det er mye vann i Donau, med sterke strømmer. Det regner mye i Budapest natt til torsdag, noe som skaper utfordringer redningsarbeidet, ifølge Reuters.

Skal være sjekket

Båten som sank heter Hableány. Ifølge selskapet som arrangerte båtturen er den «en av de minste medlemmene av flåten».

Den har to dekk og har plass til 60 passasjerer, eller 45 for sightseeingcruise.

Talspersonen for selskapet sier i en uttalelse at båten ble brukt for sightseeingturer og at han ikke hadde noen informasjon om tekniske problemer på båten. Ifølge talspersonen ble båten jevnlig sjekket.