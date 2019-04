Tysk IS-kvinne tiltalt for å ha latt jesidi-jente dø av tørst

Rettssaken mot den 27 år gamle IS-kvinnen er trolig den første i verden der en IS-kriger er tiltalt for overgrep mot jesidi-minoriteten.

Kvinnen og hennes IS-ektemann skal ha «kjøpt» jesidi-jenta og hennes mor, og holdt dem som slaver mens de bodde i IS-hovedstaden Mosul i Irak i 2015.

Skal ha bundet fast jenta utendørs

Ifølge tiltalen bandt ektemannen den fem år gamle jenta fast ute, som straff for at hun hadde tisset på seg da hun var syk.

I den voldsomme varmen utendørs døde jenta av dehydrering. Den 27 år gamle IS-kvinnen gjorde ingenting for å stoppe ektemannen og tillot ham å gjøre det, heter det i tiltalen.

Advokat Ali Aydin, som representerer den siktede kvinnen, sier til avisen Süddeutsche Zeitung at det er usikkert hva jenta døde av. Han sier også at kvinnen har fortalt at hun forsøkte å hindre ektemannen i å lenke jenta fast.

Risikerer livstid i fengsel

Den tyske kvinnen risikerer livstid i fengsel dersom hun blir funnet skyldig. Kvinnen er tiltalt for drap og for drap som krigsforbrytelse, hun er også tiltalt for å ha vært medlem i en terroristorganisasjon og for å ha brutt tysk våpenlovgivning.

Nobelprisvinner Nadia Murad, som er jesidi-kvinne og ble tatt til fange og brukt som sexslave av jihadistgruppen IS, kaller rettssaken i München for «et stort øyeblikk for henne og for hele jesidi-samfunnet».

Den kjente menneskerettighetsadvokaten Amal Clooney er en del av teamet som representerer den døde jesidi-jentas mor i rettssalen i München. Saken er ventet å gå i retten frem til 30. september.