Kan våpenindustrien i USA stilles til rette for skytemassakrer? Ja, fastslo høyesterett i den amerikanske delstaten Connecticut i mars.

Avgjørelsen kom etter at familiene til ofrene etter Sandy Hook-massakren i 2012 saksøkte våpenprodusenten Remington.

Ni etterlatte etter massakren mener selskapet markedsførte angrepsriflen Bushmaster AR-15 mot unge, ustabile personer. Etter å ha anket saken til delstatens høyesterett, fikk de gjennomslag.

Fakta: Sandy Hook-massakren 14. desember 2012 ble 20 barn, i alderen seks til syv år, og seks ansatte drept i en skytemassakre på barneskolen Sandy Hook i småbyen Newtown i Connecticut. Gjerningsmannen, 20 år gamle Adam Lanza, hadde tidligere på dagen drept sin egen mor. Han tok til slutt sitt eget liv. Lanza blir beskrevet som stille og tilbaketrukket. Hans bror mener han led av personlighetsforstyrrelser. Skolemassakren er den nest verste i USAs historie og har ført til fornyet debatt om landets våpenlover. Kilde: NTB

Ned Gerard, AP / TT / NTB scanpix

Veikart til strengere våpenlover

Det er ventet at våpenlobbyorganisasjonen National Rifle Association (NRA), som klaget inn søksmålet, vil anke avgjørelsen til USAs høyesterett. Imidlertid mener mange aktivister dette gir et veikart til hvordan de skal kunne bekjempe våpenindustrien.

Håpet er at de på lik linje med søksmålene mot tobakksindustrien, skal få innsyn i våpenprodusentenes interne dokumenter og informasjon om markedsføringsstrategien. De ønsker at det skal føre til strengere våpenlover og ytterligere regulering av våpenindustrien.

Søksmålet utfordrer Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA), som ble vedtatt av den amerikanske kongressen i 2005. Loven beskytter våpenselgere og produsenter mot rettslig forfølgelse hvis våpenet deres blir brukt i en kriminell handling. Men loven har seks unntak.

De ni saksøkerne har argumentert for at Remington har brutt loven for salg og markedsføring av produktet, ett av unntakene i loven.

Elaine Thompson, AP / TT / NTB scanpix

Flere søksmål

Etter at søksmålet fikk gjennomslag i Connecticut, er det blitt reist flere søksmål mot våpenprodusentene. Blant annet fra ofrene og pårørende etter Las Vegas-massakren i 2017.

Katie Mesner-Hage, en av advokatene som fører dette søksmålet, sier at de vil forsøke å bevise at produsenten bevisst har tilpasset våpenet slik at det kan bruke såkalte «bump stocks». Den enkle innretningen gjør det mulig å gjøre om en halvautomatisk rifle til en tilnærmet helautomatisk.

– Vi kan ikke gjøre noe med farene ved skytevåpen. Men vi kan gjøre noe med industrien, som opptrer hensynsløst og uansvarlig, sier hun til The New York Times.

Fakta: Las Vegas-massakren 58 mennesker ble drept og 489 såret i et angrep mot publikum på en countryfestival i Las Vegas søndag kveld 1. oktober 2017. Rundt 22.000 tilhørere var til stede under konserten. Gjerningsmannen var 64 år gamle Stephen Craig Paddock fra Mesquite i Nevada. Angrepet skjedde i det berømte strøket The Strip, der alle de store kasinoene ligger på rekke og rad. Paddock hadde leid et rom i 32. etasje i et hotell som ligger rett over gaten, 365 meter fra konsertarenaen. Her knuste han et vindu og skjøt flere hundre skudd ned på folkemassen. Han tok deretter sitt eget liv. Det ble funnet 23 automatvåpen på hotellrommet. Hjemme hos Paddock ble det funnet ytterligere 19 skytevåpen, samt sprengstoff. Etterforskningen har så langt ikke avdekket noe motiv for ugjerningen. Kilde: NTB

Våpenlobbyen til motangrep

PLCAA, som gjør det særdeles vanskelig å straffeforfølge våpenselgere og produsentene, ble vedtatt etter flere søksmål mot våpenindustrien på midten av 2000-tallet.

Det hele startet etter at Washington-snikskytterne, bedre kjent som DC Sniper, drepte ti tilfeldige personer og såret ytterligere tre i og rundt Washington D. C. i 2002. I tre uker var 42 år gamle John Allen Muhammad og 17 år gamle Lee Malvo fra Jamaica på flukt fra politiet, samtidig som de gjennomførte flere drap ved hjelp av en såkalt angrepsrifle.

AP / Reuters / NTB scanpix

I 2004 saksøkte overlevende og familier av de etterlatte våpenprodusenten og butikken som solgte riflen. De hevdet at butikken som solgte våpenet, ble drevet på en uforsvarlig måte.

Butikkeieren ble også anklaget for ikke å ha oversikt over våpnene som ble solgt, noe som ble fremhevet ved at eieren ikke kunne gjøre rede for riflen som ble tatt i bruk av Muhammad og Malvo.

Saksøkerne mente også at våpenprodusenten var klar over at butikken ikke ble drevet på en forsvarlig måte.

Våpenprodusenten og butikken inngikk senere et forlik med saksøkerne. Dette var første gang en våpenprodusent betalte erstatning for at et våpen var blitt tatt i bruk til å gjennomføre en kriminell handling, noe som førte til en rekke søksmål mot industrien.

Våpenlobbyistene fra NRA gikk til motangrep, og i 2005 ble PLCAA vedtatt. De pågående søksmålene falt sammen, og i praksis ble det tilnærmet umulig å saksøke våpenindustrien.

Fryktet lobbygruppe

Det har lenge, hovedsakelig på venstresiden, vært et ønske om å forby halvautomatiske rifler i USA. Tilhengerne av slike «assault rifles» mener derimot at et forbud vil være en innskrenkning av USAs grunnlovsfestede rett til å ha våpen.

Etter en rekke alvorlige skyteepisoder, blant annet ved skoler, vedtok Kongressen i 1994 et forbud mot 19 slike våpen og våpenmagasin som inneholder mer enn ti kuler. Denne loven skulle vare i ti år og ble ikke fornyet av tidligere president George W. Bush.

Jim Cole, AP / TT / NTB scanpix

Som følge av loven gikk NRA inn for å felle demokrater i Kongressen. De gikk etter Tom Foley, leder for Representantenes hus. For første gang siden 1800-tallet vant ikke lederen for Representantenes hus gjenvalg.

Foley og flere andre demokraters fall, ble sett på som et bevis på NRAs innflytelse over amerikansk politikk. Det markerte også slutten på forbudet mot angrepsriflene.