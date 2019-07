Europeiske stormakter «ekstremt bekymret» – ber Iran holde seg til atomavtalen

– Vi ber Iran reversere disse handlingene og unngå andre grep som er i strid med atomavtalen, heter det i en felles uttalelse fra EUs Federica Mogherini og landenes utenriksministre Heiko Maas, Jeremy Hunt og Jean-Yves Le Drain.

Mandag bekreftet Iran at de gjør handling ut av advarselen om at de vil overgå grensen for uranlagring. Landets reaksjon kommer etter USA i fjor meldte at de trekker seg ut av avtalen, før de innførte store sanksjoner mot Iran.

– Vi har vært tydelige på at vår deltagelse i avtalen avhenger av at Iran følger den, heter det i uttalelsen fra EU og de tre landene.

Iran har truet med å bryte andre punkter i avtalen dersom de andre medlemslandene, Storbritannia, Kina, Frankrike, Tyskland og Russland, ikke hjelper Iran med å omgå sanksjonene som har rammet den iranske oljeeksporten kraftig.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), som i henhold til avtalen har hatt jevnlige inspeksjoner, har frem til nylig fastholdt at Iran overholdt avtalen. De har nå bekreftet at Iran for første gang i løpet av avtalens virketid har overgått grensen for uranlagring.