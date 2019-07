Venezuela-forhandlinger gjenopptas på Barbados

Partene vil møtes denne uken på Barbados for å fortsette arbeidet med å finne en forhandlet og konstitusjonell løsning for landet, skriver UD i en pressemelding.

– Norge gjentar sin anerkjennelse av partene for deres innsats og samarbeidsvillighet, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Ifølge UD skal forhandlingene gjennomføres kontinuerlig og så raskt som mulig.

– Som et ledd i meklingen ledet av Norge, vil opposisjonen delta i et møte på Barbados med representanter fra det illegitime regimet. Målet er å forhandle fram en slutt på diktaturet, sier opposisjonsleder Juan Guaidó i en uttalelse.

President Nicolás Maduros regjering bekrefter også at de vil delta i nye møter denne uken.

Anspent situasjon

Regjeringen og opposisjonen holdt to runder med samtaler i Oslo i mai. FNs generalsekretær António Guterres har beskrevet Oslo-samtalene som konstruktive, men de har ikke resultert i noen løsning på den politiske krisen i det søramerikanske landet.

Forrige uke sa Guaidó at opposisjonen ikke har noen planer om nye samtaler med regjeringen etter at marineoffiseren Rafael Acosta Arévalo døde i myndighetenes varetekt. Maduros regjering ble anklaget for å ha torturert og drept offiseren, og dødsfallet ble møtt med internasjonal fordømmelse.

Guaidó ser likevel ut til å ha kommet tilbake til forhandlingssporet. Opposisjonslederen krever at Maduro går av, og at det holdes frie valg med internasjonale observatører.

Blodig konflikt

Nesten 6.800 personer er blitt drept i Venezuela det siste halvannet året, ifølge en rapport fra FNs menneskerettighetsråd. 5.300 av drapene ble begått av sikkerhetsstyrkene i fjor. Ytterligere 1.569 personer ble drept under lignende omstendigheter fra 1. januar og fram til 19. mai i år.

Samtidig har Venezuelas økonomiske krise blitt stadig verre de siste årene. Det oljerike landet lider nå av hyperinflasjon og mangel på mat og medisin. Flere millioner innbyggere har flyktet fra landet for å slippe unna krisen.