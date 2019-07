Ivanka Trump var svært synlig under G20-møtet og USAs besøk til Nord-Korea. Ikke alle lar seg imponere.

USAs president Donald Trump var i helgen i Asia for å delta på G20-toppmøtet i Japan, etterfulgt av et besøk til Koreahalvøya. Der skulle han blant annet ha nye samtaler med Nord-Koreas president Kim Jong-un.

Førstedamen, Melania Trump, var ikke med. Det var derimot «førstedatteren» Ivanka Trump, som jobber som rådgiver for faren i Det hvite hus.

Sammen med sin ektemann Jared Kushner, som er seniorrådgiver i Det hvite hus, fulgte Ivanka presidenten på flere av de viktigste og mest medietunge seansene. Nå får hun nok en gang kritikk for å innta en rolle hun ikke er valgt til og som kritikerne mener hun ikke er kvalifisert til.

Kevin Lamarque, Reuters / NTB scanpix

Ubekvem samtale

Til tross for at hun ikke har formell status som diplomat, deltok Ivanka Trump på flere bilaterale møter under G20-møtet i Osaka. Hun holdt egne innlegg og var svært synlig for kameraene da verdenslederne var samlet etter møtene.

Særlig en video publisert av den franske regjeringen har vakt oppsikt. Den viser Ivanka Trump som forsøker å delta i en samtale mellom Frankrikes president Emmanuel Macron, Storbritannias tidligere statsminister Theresa May og sjefen for Det internasjonale pengefondet, Christine Lagarde.

Macron og May diskuterte sosial ulikhet da Ivanka stemte i med det som i videoen kan fremstå som en urelatert kommentar om kjønnsbalansen i forsvarsindustrien.

Videoen fikk raskt viral spredning. Til tross for at klippet bare viser et kort utdrag av samtalen, omtaler mange øyeblikket som pinlig. Kort tid etter begynte emneknaggen #unwantedivanka, der folk redigerer inn presidentens datter i ulike historiske bilder, å spre seg i sosiale medier.

Den demokratiske kongresskvinnen Alexandria Ocasio-Cortez brukte anledningen til å kritisere presidenten for å sende sin egen datter til viktige internasjonale møter, fremfor en erfaren diplomat. Hun mener det kan skade USAs diplomatiske omdømme.

It may be shocking to some, but being someone’s daughter actually isn’t a career qualification.



It hurts our diplomatic standing when the President phones it in & the world moves on.



The US needs our President working the G20. Bringing a qualified diplomat couldn’t hurt either. https://t.co/KCZMXJ8FD9 — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) June 30, 2019

Amerikansk diplomat: – Skader vår kredibilitet

Det er ikke første gang «førstedatterens» rolle i diplomatiske sammenhenger skaper reaksjoner. For to år siden vakte det oppsikt da Ivanka Trump midlertidig tok sin fars plass ved forhandlingsbordet under G20-møtet i Hamburg.

Også denne gangen anklages hun for å ha uttalt seg om temaer hun ikke har ekspertise på. I Osaka skal Ivanka ha kalt India en av USAs «avgjørende allierte». Men til tross for at India er en viktig partner for amerikanerne på mange områder, unngår amerikanske diplomater bevisst å bruke begrepet «alliert» om landet, skriver The Washington Post.

Fakta: Ivanka Trump Amerikansk forretningskvinne og tidligere modell. Født 30. oktober 1981. Datter av Donald og Ivana Trump. Har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi. Heter egentlig Ivana Marie Trump, men er også kjent som Yael Kushner. Konverterte til jødedommen før hun giftet seg med Jared Kushner.

USAs tidligere ambassadør til Sør-Korea, Christopher R. Hill, sier til avisen at Ivanka Trumps rolle er problematisk for USAs diplomatiske troverdighet.

– Det sender et signal til våre allierte og til de vi gjør forretninger med, om at de eneste som virkelig teller, er Trump og hans familiemedlemmer, sier Hill.

Susan Walsh, AP / NTB scanpix

Tidligere toppdiplomat: – En katt blant hermeliner

Kim Traavik, tidligere norsk toppdiplomat, er også kritisk.

– Regjeringssjefer og ledere for internasjonale organisasjoner bruker mingle-seansene på disse toppmøtene til å diskutere bilaterale spørsmål og felles utfordringer i en uformell kontekst, sier Traavik.

– Normalt vil ikke vanlige dødelige våge å nærme seg en slik gruppe på jobb. Her er Ivanka Trump en katt blant hermeliner.

Fakta: Katt blant hermeliner Uttrykket stammer fra en svensk revyvise som kom ut i 1955. Det henspiller på en person som kommer inn i et miljø der vedkommende ikke er av like fin herkomst som de andre. En hermelin er en røyskatt, men også navnet på en svensk adelsslekt. Kilde: Svensk wikipedia

Traavik påpeker at presidentens datter hverken har formell status eller kompetanse som diplomat.

– Hun er ikke valgt til noe, og det fremstår ikke helt tydelig hva hun representerer eller hvorfor. Dermed har hun bare et etternavn. Det skaper hevede øyenbryn, ikke minst i Europa der man ikke er vant til å drive representativt arbeid på en måte som kan minne om nepotisme, sier Traavik.

Han tror imidlertid ikke Ivanka Trumps opptreden i seg selv vil skade USAs utenrikspolitiske troverdighet:

– Trump har allerede snudd opp ned på så mange regler i det diplomatiske håndverket at jeg ikke tror dette vil gjøre noen stor forskjell.

Med til Nord-Korea

Ivanka Trump og Kushner var også med da presidenten søndag besøkte den demilitariserte sonen i Nord-Korea. Det var første gang en amerikansk president har satt sin fot i Nord-Korea.

Flere mener besøket var upassende, og er kritiske til at presidentens barn var med selv når høytstående rådgivere ikke var til stede.

En av dem som ikke var med på besøket søndag, var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver John Bolton. Han hadde valgt å heller fly til Mongolia. Bolton har lenge vært skeptisk til diplomatisk kontakt med Nord-Korea.

Kevin Lamarque, Reuters / NTB scanpix

«Skjønnheten og udyret»

Det er uklart hvilke egne politiske ambisjoner Ivanka Trump har. Men Trump har tidligere hintet om at han vil gi datteren topproller som FN-ambassadør eller leder for Verdensbanken. Han har imidlertid siden snudd og begrunnet det med at han ikke vil anklages for nepotisme.

Det hindrer likevel ikke presidenten fra å gi henne en fremtredende plass ved sin side. Da Trump talte til amerikanske soldater utstasjonert i Sør-Korea søndag, inviterte han datteren opp på scenen samtidig med utenriksminister Mike Pompeo.

I det de to kom gående ned podiet sammen, spøkte Trump med at de to lignet skjønnheten og udyret.

– Hun kommer til å stjele showet! sa presidenten.

Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.