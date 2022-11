Amerikanske medier: Trump vil kunngjøre presidentkandidatur 14. november

Flere amerikanske medier erfarer at tidligere president Donald Trump planlegger å erklære at han stiller som kandidat i 2024 allerede om ti dager.

Trump kom torsdag med sitt hittil klareste hint om at han vil stille i presidentvalget i 2024, ifølge BBC.

NTB

12 minutter siden

Axios arrow-outward-link erfarer fra tre ulike kilder at dette nå diskuteres i Trumps indre krets.

Også New York Times arrow-outward-link og CNN arrow-outward-link erfarer det samme.

Til en stor folkemengde i Iowa sa Trump torsdag kveld at det var «svært, svært, svært sannsynlig at han vil stille igjen».

Trump deltok på det første av fire valgmøter på fem dager til støtte for republikanske kandidater som stiller i kongressvalget neste uke. Også president Joe Biden er på reise i flere stater for å fremme kandidaturet til demokratiske politikere.

Nytt politisk landskap

Verken Bidens eller Trumps navn står på stemmesedlene ved det såkalte mellomvalget tirsdag, men det vil reorganisere det politiske landskapet to år før presidentvalget og langt på vei bestemme hva slags armslag Biden vil få fram til 2024.

Velgerne vil klargjøre maktbalansen i de to kamrene i Kongressen, samt bestemme hvem som skal være guvernør i mange nøkkelstater.

Torsdag gjentok Trump sin udokumenterte påstand om at han tapte i 2020 på grunn av omfattende valgfusk, melder BBC arrow-outward-link .

– Jeg har stilt til valg to ganger. Jeg vant to ganger. Og gjorde det mye bedre den andre gangen enn den første. Jeg fikk millioner flere stemmer i 2020 enn i 2016. Og jeg fikk flere stemmer enn noen annen sittende president i amerikansk historie, sa Trump.

Fortsatt uklart

Og så kom han med det hittil klareste hint om at han vil stille igjen i 2024, skriver BBC.

– Og nå, for å gjøre landet vårt suksessrikt, trygt og strålende vil jeg svært, svært, svært sannsynlig gjøre det igjen. Hold dere klar, sa Trump til en jublende menneskemengde.

Den tidligere presidenten har flere ganger antydet at han kan komme til å stille. I oktober sa han på et valgmøte i Texas at «jeg trolig må stille igjen». Det samme sa han, med litt andre ord, på et møte i Pennsylvania i september.

Trumps tidligere seniorrådgiver Kellyanne Conway sa torsdag på et arrangement i Washington at hennes tidligere sjef med det første vil kunngjøre sine planer for det neste presidentvalget.