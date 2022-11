Dette svenske flyet er noe av det Ukraina trenger mest, ifølge forskere

For et halvt år siden var det uaktuelt å gi Ukraina jagerfly. Det har endret seg nå, mener eksperter.

Et svensk Gripen-fly tar av fra en militærbase i Estland under en øvelse i 2018. Dette er et typen fly Ukraina hadde hatt god bruk for, ifølge forskere ved tenketanken Rusi.

8. nov. 2022

Ukraina kan stå overfor en ny trussel: Flere angrep fra russiske jagerfly.

Russland ga tidlig opp å få kontroll over luftrommet i Ukraina. Det ble for kostbart. Ukrainsk luftvern skjøt ned fly etter fly. Mye takket være våpen de fikk fra Vesten.

Forskere advarer vestlige land

Nå har Russland fått seg et nytt våpen: Store mengder iranske Shahed-136-droner. De kan snu luftkrigen på hodet, advarer forskere ved den anerkjente britiske tankesmien Rusi i en ny rapport arrow-outward-link .

Til nå har Ukraina skutt ned mange av dronene. Men Rusi-forskerne frykter at Ukraina går tom for våpen som kan skyte ned de iranske dronene. Ifølge Ukraina har Russland kjøpt inntil 2400 iranske droner arrow-outward-link .

Går Ukraina tom for disse våpnene, kan Russland få kontroll over luftrommet. Da kan det kan bli stygt. Russlands flyvåpen er blant de mest slagkraftige i verden. Rusi minner om hvordan russiske jagerfly bombet deler av Syria i stykker i 2016.

Luftmilitære maktmidler spilte hovedrollen i Russlands intervensjon i Syria. Dette bildet ble tatt i Aleppo i september 2016 og ble delt av sivilforsvarsorganisasjonen De hvite hjelmene i Syria. Bildet viser ødeleggelser av russiske luftstyrker.

– Med kontroll i luftrommet kan du påføre motstanderen så mye skade og smerte at du kan føre frem bakkestyrker, sier førsteamanuensis Knut Ola Naastad Strøm ved Luftkrigsskolen.

– Russland vil kunne fortsette terroriseringen av sivilbefolkningen, infrastrukturen og andre sivile mål. Det har de drevet på med for fullt i ulike former siden dag én, sier han.

Skyter ned droner og missiler

Rusi har en klar henstilling til vestlige land: Ikke bli selvtilfredse med leveransene av luftvern til Ukraina.

De mener Ukraina på kort sikt trenger:

Skulderholdte raketter, som Stinger.

Luftvernsystemer, som Iris-T SLM, Nasams, S-300 og Buk.

Luftvernkjøretøyer, som Gepard, LvKv 90 og Skyranger.

Til nå har Russland i stor grad angrepet målrettet med kryssermissiler, ballistiske missiler og nå også droner. Ukraina har gjort det de kan for å skyte ned missilene og dronene.

Brannmannskaper hjelper en kvinne å evakuere fra en boligbygning etter russiske angrep med iranske Shahed-136-droner. Bildet er fra oktober i år.

Mener Ukraina mangler moderne fly

Om Ukraina må bruke alt luftvernet på iranske droner, kan russiske kampfly få større spillerom. Derfor mener Rusi at Ukraina så snart som mulig må få nye jagerfly som kan konkurrere mot russiske fly.

Det Ukraina egentlig mangler, er moderne flerbruksfly, sier rapportens hovedforfatter Justin Bronk til BBC arrow-outward-link .

Rapporten peker på én modell som ville passet bedre enn alle andre: Jas Gripen. Disse lages av Saab i Sverige og brukes av Sverige og Nato-landene Ungarn og Tsjekkia.

Det svenske luftforsvarets Jas Gripen gjør seg klar for å ta av under en Nato-øvelse i Litauen i 2014. Selv om Sverige ikke er Nato-medlemmer, har de tett samarbeid med alliansen. De er blant annet med på øvelser med Nato-land.

Gripen er spesielt egnet av flere årsaker, mener Rusi: Det er lett å vedlikeholde. De kan styres av mannskaper på seks personer, og bare to av dem trenger å være spesialtrent. I tillegg passer de til Ukrainas luftforsvar, som har satset på å operere relativt lavt over bakken.

Ukrainerne har vist seg å være flinke å lære seg nye systemer under krigen, ifølge Strøm ved Luftkrigsskolen. Blant annnet har rundt 100 ukrainere har fått opplæring på det avanserte luftvernsystemet Nasams i Norge.

– At de evner å ta i bruk for eksempel Gripen-fly på sikt, er hevet over enhver tvil. Og så er spørsmålet om de klarer å understøtte dem over tid, sier han.

Mener russiske trusler ikke funker

Da krigen i Ukraina startet, var det uaktuelt å donere kampfly til Ukraina. Frykten for en eskalering var for stor.

Dette har nå endret seg, mener Tormod Heier, professor i militær strategi ved Stabsskolen.

– Vi lar oss ikke stanse av de russiske truslene. Selv om de prøver å skremme oss, fortsetter hjelpen i enda større omfang, sier han.

Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov har flere ganger ytret ønsker om de svenske Gripen-flyene arrow-outward-link . Sveriges regjering har ikke kommentert det ennå. De har akkurat skiftet regjering, og har fått ny forsvarsminister i Pål Jonson (M).

Jagerfly er veldig potente og offensive våpen. De kan flys over på russisk territorie. Det kan president Vladimir Putin se på som en eskalering. Det ønsker ikke Vesten. På en annen side: Effekten av disse flyene kan redusere risikoen for store flyktningstrømmer som følge av ødelagt strøm- og vannforsyninger i vinter, påpeker Heier.

Han mener det er mer sannsynlig at Ukraina får kampfly i dag enn for et halvt år siden.

– Putin vet veldig godt at han får hardt igjen dersom han prøver seg mot Europa. Fordi vi har amerikanerne. Og de har atomvåpen som utgjør en troverdig gjengjeldelsesevne mot Russland, sier Heier.