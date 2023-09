Putins soldater drepte henne. Yulia Shevchenkos død setter lys på Ukrainas fiende nummer to.

KYIV, UKRAINA (Aftenposten): Flere korrupsjonssaker har sjokkert Ukraina gjennom sommeren. Nå får det konsekvenser – både for soldater og Zelenskyjs nærmeste krets.

Yulia Shevchenko (24) meldte seg frivillig som soldat etter invasjonens start. I august ble hun drept ved fronten. Før krigen jobbet hun med å bekjempe korrupsjon. Vis mer

Publisert: 04.09.2023 20:10

Den skjærende lyden av flyalarmen og den klare lyden av kirkeklokkene runger om kapp mens begravelsesfølget venter.

Så kommer bilen kjørende med kisten. Inni ligger Yulia Shevchenko. Hun ble 24 år gammel. Noen måneder etter at Russland invaderte hjemlandet hennes, meldte hun seg frivillig som soldat. I juni ble hun drept ved fronten sør i landet. Før hun ble sprengt i luften for å forsvare hjemlandet sitt mot russiske soldater, kjempet hun et annet slag på hjemmebane. Mot korrupsjon.