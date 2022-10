En topphemmelig avdeling for russiske spesialstyrker er eksperter under vann De dykker med miniubåter og har oversikt over havbunnen utenfor Russland Her øver de på å plassere en sprengladning under vann. Verden Gasslekkasjene i Østersjøen Derfor er de russiske «froskemennene» hovedmistenkt

En hemmelig avdeling er bedre trent enn noen andre på sabotasjeangrep under vann.

11 minutter siden

I 2016 dro Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu til de russiske spesialstyrkene i Baltijsk i Kaliningrad. Det var ingen tilfeldighet.

Her holder 561. marinerekognoseringsavdeling OMRP til. Den har ansvar for russiske sabotasjeaksjoner i Østersjøen. Og besøket til Shoigu viste at den var høyt prioritert.