Kina ber om en fredelig løsning i Ukraina

Kina oppfordrer Russland og Ukraina til ikke å la krigens konsekvenser spre seg. En diplomatisk løsning må til, framholder Kinas utenriksminister i FN.

Kinas utenriksminister Wang Yi talte til FNs 77. hovedforsamling i New York lørdag.

NTB-AFP

21 minutter siden

Kina er formelt alliert med Russland, men i sin tale i hovedforsamlingen unnlot utenriksminister Wang Yi å uttrykke klar støtte til Russlands invasjon.

– Vi ber alle parter som er omfattet, om å forhindre at krisen brer seg og å beskytte de legitime rettighetene og interessene til utviklingsland, sa Wang.

Han tok til orde for «rettferdige og pragmatiske» fredssamtaler for å løse alle globale utfordringer.

– Kina støtter all innsats som bidrar til en fredelig løsning på Ukraina-krisen. Den presserende prioritet er å tilrettelegge for samtaler for fred, sa Wang.

– Den grunnleggende løsningen er å ta opp sikkerhetsbekymringene til alle parter og å bygge en balansert, effektiv og bærekraftig arkitektur for sikkerhet, la Wang til.

Under FNs høynivåuke møtte Wang Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba til samtaler for første gang siden Russland invaderte nabolandet 24. februar.

Tidligere i september erkjente Russlands president Vladimir Putin at Kina har «bekymringer» rundt Ukraina. Rett før krigen møtte Putin Kinas president Xi Jinping i Beijing.

Ifølge ikke navngitte amerikanske tjenestemenn har Kina avvist russiske forespørsler om å sende militært utstyr.