Ny oversikt: Dette er de mest populære navnene i Europa

Er du lei av de mest vanlige navnene i Norge? La deg inspirere av Europa-toppen.

Hele 200 babyer, deres mødre og noen fedre var samlet i Frognerparken i 2000 for å feire ettårsdagen til Verdens helseorganisasjons vekststudie av sped- og småbarn.

19.03.2023 18:59 Oppdatert 19.03.2023 19:09

Hva skal barnet hete? I Norge er Jakob og Nora for tiden det mest vanlige svaret på det spørsmålet.

Men ute i Europa er moten en annen. Nå har den europeiske nyhetskanalen Euronews samlet inn statistikk for å kåre Europas mest populære jente- og guttenavn for 2021.

EU-landene, pluss Norge, Sveits og Storbritannia er med. Ved å telle antall ganger et navn figurerer på topplisten i et land, har nyhetskanalen kommet frem til to topplister.

Noen forbehold må med: Tyskland fører ikke slik statistikk. For Kypros og Hellas er dataene for 2011, mens statistikken fra Romania er udatert. En statistikk som tar utgangspunkt i hvor mange europeiske babyer som får hvert navn, er ikke mulig å lage med dagens statistikktilfang.

Dette er det mest populære guttenavnene

Lucas – 42 Alexander – 30 Oliver / Olivier – 23 Mohammed – 22 Noah – 21 Elias – 21 Matteo – 20 Gabriel – 18 Daniel, Liam, Benjamin – 17 Ryan, Martin, David, Leo, Adam, Theodor, Viktor – 16.

Tallet indikerer antall oppføringer på topplistene i ulike land totalt.

Lucas troner øverst, og opptrer 42 ganger på topplistene i ulike varianter. Det er helt på topp i Kroatia (Luka). I Norge er navnet ikke inne på topp 10.

Ser vi på hvilket navn som har flest førsteplasser, er det imidlertid Noah som stikker av med seieren. Det troner øverst i både Tyskland, Belgia, Nederland, Sverige, Sveits og England.

Ulike varianter av Matteo er også uhyre vanlig, inkludert Matias, Mattia, Matthew, Matej, Matti, Mats, Matwij, Mattis, Matto, Mattes, Matt, Mathieu og Matas. Hadde man slått sammen alle disse, figurerer navnet 101 ganger på topplistene.

Den norske alpinisten Lucas Braathen kan glede seg over å ha et navn som er svært populært på kontinentet.

Dette er det mest populære jentenavnene

Sofia – 56 Hanna – 51 Maria – 34 Isabella – 33 Amelia – 30 Jasmina – 29 Emma – 27 Emilia – 27 Sara – 26 Elisabeth – 25

Tallet indikerer antall oppføringer på topplistene i ulike land totalt.

Sofia går av med seieren, inkludert ulike varianter er navnet på topp i Latvia, Litauen, Polen og Italia.

Maria har flest førsteplasser, og leder i Bulgaria, Kypros, Finland, Portugal og Hellas (Marie). Dessuten er varianten Ana-Maria det mest populære jentenavnet i Romania.

USA-ekspert Sofie Høgestøl har fått svært mange nye europeiske navnesøstre i 2021. Her fotografert under Venstres landsmøte i 2020.

Det samme gjelder komiker Sofie Frøysaa.

For sammenligningens skyld tar vi også med Norgestoppen for gutte- og jentenavn i 2021.

Dette er det mest populære jentenavnene i Norge

1. Nora

2. Emma

3. Olivia

4. Ella

5. Sofie

6. Leah

7. Frida

8. Iben

9. Sofia

10. Sara

Komiker og influencer Nora Angeltveit

Dette er det mest populære guttenavnene i Norge

1. Jakob

2. Noah

3. Emil

4. Lucas

5. Oliver

6. Isak

7. William

8. Filip

9. Aksel

10. Theodor