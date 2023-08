Hundrevis av ukrainske barn drept av Russland: Sofia fikk aldri oppleve første skoledag.

Sofia (6) skulle snart begynne på skolen. Lørdag ble hun et av over 500 barn som er dokumentert drept siden Russland invaderte Ukraina i februar 2022. Det reelle tallet kan være mye høyere.

Lille Sofia ble lørdag kveld drept i et missilangrep mot sentrum av byen Tsjernihiv nord i Ukraina. Bildet er gjengitt fra Ukrainas forsvarsdepartement. Vis mer

Publisert: 20.08.2023 19:55

Kortversjonen Seks år gamle Sofia ble lørdag drept under et russisk missilangrep på et teater i Tsjernihiv, i det nordlige Ukraina. Minst seks andre personer døde i angrepet og 129 ble skadet.

Ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter er minst 500 av 9444 sivile drept etter Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022 barn.

Ukrainske myndigheter sier russiske okkupasjonsmyndigheter har kidnappet minst 19.505 barn fra okkuperte områder og tvangssendt dem til Russland, noe som omtales som folkemord og etnisk rensing.

Seks år gamle Sofia skulle begynne i første klasse i Kyiv om noen dager. Sammen med moren var hun lørdag på teaterbesøk i byen Tsjernihiv nord i Ukraina.

Så slo russiske missiler inn i bygningen. Seksåringen ble drept, og moren ble alvorlig skadet.

– Barnet mitt døde i armene mine, sier moren fortvilet i en video.

Minst syv personer ble drept i det russiske angrepet mot hjertet av byen. 129 personer ble skadet, ifølge avisen The Kyiv Independent. Mange var ute for å nyte det varme sommerværet.

Angrepet føyer seg inn i en svært lang rekke av russiske missilangrep mot sivile mål i Ukraina. Boligbygg, butikker, kulturinstitusjoner, sykehus, skoler og restauranter blir blåst i stykker.

Teaterbygningen i sentrum av Tsjernihiv ble sprengt i det russiske missilangrepet lørdag. Syv mennesker ble drept og 129 såret. Vis mer

Over 500 barn bekreftet drept

Sofias skjebne er samtidig en dyster påminnelse om hvilken katastrofe krigen er for ukrainske barnefamilier. Minst 9444 sivile er bekreftet drept i Ukraina siden Russlands fullskalainvasjon i februar i fjor, opplyser FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Oversikten viser at rundt 500 av de drepte er barn. Det reelle antallet på drepte antas å være mye høyere, for FN påpeker at de ikke har tall eller dokumentasjon fra områder under russisk kontroll.

Det gjelder blant annet kystbyen Mariupol, som ble systematisk bombet av russiske styrker i ukevis. Det er anslått at tusenvis av mennesker ble drept bare her.

I tillegg er minst 16.940 sivile bekreftet såret siden Russland innledet sin fullskala invasjon av nabolandet vinteren 2022.

Unicef påpeker at barn blir spesielt hardt rammet av krigen av flere årsaker:

Mange har flyktet fra trygge rammer og blir traumatisert av det de opplever.

Krigen gjør at mange barn ikke får gått på skole som normalt.

Barna mister fremtidshåp, trygghet og stabilitet.

Kidnapper barn

I tillegg har russiske okkupasjonsmyndigheter stjålet ukrainske barn fra okkuperte områder og tvangssendt dem til Russland. Dette er blitt omtalt som folkemord og etnisk rensing.

Siden 24. februar 2022 skal minst 19.505 barn være tatt fra Ukraina og russisk-okkuperte områder i Ukraina. Dette viser tall fra ukrainske myndigheter, skriver RadioFreeEurope.

Fortvilte foreldre har prøvd å få barna hjem. De fleste uten hell, skrev Aftenposten i en reportasje om mødrene som reiste for å finne sine barn.

Ukrainske barn er sendt til minst 88 barnehjem og institusjoner rundt om i Russland og Krym. Barna sendes hundrevis av mil inn i Russland og adopteres bort til russiske familier. Dette har ført til store problemer for Russlands allerede overbelastede sosialsystem.

Russiske myndigheter har derfor forenklet adopsjonsprosessene i landet for å få barna ut av systemet og inn i adoptivfamilier så fort som mulig.