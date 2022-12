«Fader, hva synes folk om at vi er her?» spurte den russiske soldaten. Da presten svarte, fikk han en svart hette over hodet.

KHERSON, UKRAINA (Aftenposten): Kan den russisk-ortodokse kirken bannlyses i Ukraina? Kanskje. Men selv etter at Putins soldater torturerte ham, vil en prest kjempe for at det ikke skjer.

Da russiske styrker kom til fader Andrij Kovel, fortalte han dem sannheten. Det fikk han svi for.

9 minutter siden

Fader Andrij Kovel er på vei hjem etter en begravelse, da den russiske soldaten kommer bort.

Det er begynnelsen av mars. Russiske styrker har okkupert Kovels hjemby Kherson i en ukes tid. En av soldatene stanser presten på gaten og spør:

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn