Dobbeltsmell for Trump i Alaska

Begge Trump-kandidatene tapte valget i den røde delstaten.

Flere Trump-støttede politikere mislykkes i årets mellomvalg i USA.

24. nov. 2022 07:55 Sist oppdatert nå nettopp

To republikanske kandidater fra Alaska, støttet av tidligere president Donald Trump, har tapt hver sine valg.

Tidligere visepresidentkandidat Sarah Palin stilte til Representantenes hus fra hjemstaten Alaska, men ble slått av demokraten Mary Peltoa, melder amerikanske medier.

Republikanske Lisa Murkowski er gjenvalgt til Senatet for Alaska. Hun slo partifelle og Trump-lojalist Kelly Tshibaka.

Palin og Tshibaka føyer seg dermed inn i rekken av Trump-støttede politikere, som har mislykkes i årets mellomvalg i USA. Trump har drevet valgkamp for begge.

Det har tatt lang tid å utrope vinnere i valgene i Alaska på grunn av delstatens valgsystem, der velgerne rangerer alle kandidatene etter hvem de foretrekker, skriver TV-kanalen NBC News.

Fikk ikke halvparten av stemmene

Resultatene av valget ble klart i natt. De viser at Palin kun tok 45 prosent av stemmene, mot Peltolas 54,9 prosent.

«FUN FACT: Mary Peltola har slått Sarah Palin TO GANGER i år. Jeg kan se valgnederlaget hennes fra huset mitt», skriver en ivrig valgentusiast på Twitter, som spiller på en gammel Palin-flause.

Peltola, som tilhører urfolksgruppen yupik, er både den første fra Alaskas urfolk til å sitte i Representantenes hus og den første kvinnen til å fylle plassen.

Hun er også den første demokraten i Huset fra Alaska siden 1972.

Mary Peltola ble først innvalgt i et spesialvalg i november for å fylle plassen til republikaneren Don Young, som døde i vår.

Ville kvitte seg med Trump

Lisa Murkowski er den eneste av de sju republikanske senatorene som stemte for å dømme Trump i riksrettssaken mot ham etter Kongress-opprøret, som stilte til gjenvalg.

I tillegg til at hun stemte for riksrett, gjorde Murkowski det også klart etter kongresstormingen at hun mente Trump måtte gå.

I 2020, lenge før Tshibaka gikk inn i senatsvalget, kunngjorde Trump planer for en kampanje mot Murkowski etter at hun kritiserte ham: «Gjør enhver kandidat klar, bra eller dårlig, jeg bryr meg ikke, jeg støtter dem. Hvis du har en puls, er jeg med deg!».

Trump støttet motstanderen, Kelly Tshibaka, som endte med 46,3 prosent av stemmene, mot Murkowskis 53,7. Etter første runde ledet Murkowski 43,3 mot 42,6. En demokrat tok tredjeplassen.

En rekke andre Trump-kandidater har også tapt innflytelsesrike posisjoner som statssekretær og statsadvokat.