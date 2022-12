Vil teste hjernechip på mennesker innen seks måneder

Også Elon Musk vil ha implantatet. Og innen seks måneder kan den første chippen befinne seg i en menneskehjerne. Forskerne er skeptiske.

Selskapet Neuralink utvikler en hjernechip som blant annet skal hjelpe blinde å se igjen.

Mina Madeleine Nystuen Journalist

17 minutter siden

Aldri før har en såkalt hjernechip oppnådd kommersiell suksess for mennesker. Det vil Elon Musk gjøre noe med.

Allerede om seks måneder kan den omstridte chippen opereres inn i en menneskehjerne. Det sa multimilliardæren i en presentasjon på YouTube onsdag, som viste frem Neuralink-implantatet.

Musk sa også at han ville ha en selv, skriver New York Times. Men hva gjør den egentlig?

Slik fungerer chippen

Det er helseteknologi-selskapet Neuralink som produserer implantatet. Chippen retter seg mot hjernens motorikk, i delen som kalles for motorisk cortex.

Det er delen som styrer de viljestyrte muskelbevegelsene våre.

Ifølge Neuralink, utvikles det et grensesnitt grensesnittHvordan kommunikasjon mellom bruker og datamaskin foregår. For eksempel hvordan datamaskinen kommuniserer med en skriver. som skal gjøre det mulig for chippen å gjenopprette øyesyn. Dette gjelder også hos de som er født blinde, ifølge The Guardian.

«Superhuman vision»

Chippen har også som mål å gjenopprette full funksjonalitet i menneskekroppen. Det innebærer bevegelse og tale for personer med avkuttet ryggmarg, ifølge CNBC.

Det skal aldri ha vært fokus på å implantere chipper i funksjonsfriske mennesker, sier en forsker til New York Times.

Men det vil Musk.

I en presentasjon fra 2020 sa han at chippen vil «kurere» insomnia. Den skulle også gi «superhuman vision», skriver New York Times. Det innebærer å se langt flere detaljer enn hva som er mulig for mennesker i dag.

Elon Musk sjonglerer tre selskaper: Tesla, SpaceX og Neuralink. Sistnevnte vil teste en hjernechip i mennesker.

Viste «lite nytt»

Implantatet er blitt testet på griser, sauer og aper. På presentasjonen onsdag, var chippen inne i en apehjerne. Apen skal ha brukt en trådløs sender til å «skrive» tegn på et tastatur, ble det vist i en film.

Men New York Times skriver at onsdagens demonstrasjoner egentlig viste lite nytt. Hjerneforsker Daniel Yoshor sa dette etter å ha observert presentasjonen:

«Maskinen er imponerende, men representerer ikke et dramatisk fremskritt.»

Venter på tillatelse

Han legger til at teknologien til Neurlink er viktig, men resultatene vist onsdag ikke var det. Han sa også:

«Jeg ville vært svært usikker på denne typen utstyr hos en pasient med medfødt blindhet.»

Neuralink har ikke foreløpig fått tillatelse til å selge produktet av USAs Food and Drugs Administration (FDA), som overvåker medisinske produkter.

Elon Musk deltok på ONS (Offshore Northern Seas) i Stavanger tidligere i år.

«Bekymringsfull»

Forsker Xing Chen sa til CNBC at man bør være skeptisk:

«Jeg tror det er veldig viktig for publikum alltid å huske på at før noe er blitt godkjent av FDA, eller andre statlige reguleringsorganer, må alle påstander sees med et veldig, veldig kritisk blikk.»

Også forsker Anna Wexler er skeptisk, og mener implantatet fra «et etisk perspektiv er bekymringsfull».

Forsker Chen tror likevel det finnes enkelte mennesker som er villig til å ta risikoen. I pasienter med epilepsi, Parkinsons og OCD, har hjernechipper operert med suksess, sa hun.

«Science fiction»

Men, som sagt, ingen hjerneimplantater har oppnådd kommersiell suksess ennå. Etter presentasjonen onsdag, fikk Musk applaus.

Kan han ha vekket et håp?

Vel. Det gjenspeiler ikke stemningen alt i alt i forskermiljøet. I 2020 ble chippen omtalt som science fiction. Lite tyder på at dette er forandret på tampen av året 2022.