IAEA-gruppen omsider fremme ved ukrainsk kjernekraftverk

Ekspertgruppen til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) har ankommet Zaporizjzja-kjernekraftverket i Enerhodar i Ukraina, etter en svært strabasiøs reise.

En gruppe fra IAEA dro fra Kyiv mot Zaporizjzja by onsdag. Torsdag fortsatte de ferden mot kjernekraftverket.

NTB-AFP

7 minutter siden

Det melder flere medier, og også den ukrainske operatøren Energoatom bekrefter gruppens ankomst på sin Telegram-kanal.

Tross meldinger om militære angrep langs reiseruten og i nærheten av kjernekraftverket var gruppen fast bestemt på å nå frem.

– Vi er klar over den nåværende situasjonen. Det har vært militær aktivitet, også denne morgenen, men vi fortsetter, sa IAEA-sjef Rafael Grossi torsdag formiddag.

– Vi har et viktig oppdrag å utføre, sa han videre.

Uttalelsen kom etter at Ukraina anklaget russiske styrker for å ha angrepet byen Enerhodar, i nærheten av kjernekraftverket, i morgentimene torsdag.

IAEA-sjef Rafael Grossi sier byråets ekspertgruppe skal dra til kjernekraftverket i Zaporizjzja til tross for meldinger om angrep.

Anklager

Ifølge den ukrainske operatøren Energoatom har en av reaktorene ved anlegget blitt tatt ut av drift på grunn av urolighetene torsdag, skriver Reuters.

– Russiske styrker har beskutt Enerhodar med artilleri og brukt automatvåpen og raketter, skrev ordfører Dmytro Orlov på Telegram, og legger ved bilder av ødelagte bygninger med røykskyer over.

Ukraina kom med lignende anklager også onsdag. Senere ba ukrainske styrker om at Russland slutter å bombardere veien observatørene skal bruke til kraftverket.

– Sabotører

Russland anklager på sin side Ukraina for å ha utplassert opptil 60 sabotører rundt kjernekraftverket.

– Omtrent klokken 6 landet to grupper sabotører fra den ukrainske hæren om lag tre kilometer fra Zaporizjzja-anlegget, sa det russiske forsvarsdepartementet i en uttalelse.

De legger til at russiske styrker satte i verk «tiltak for å tilintetgjøre fienden».

Russiske styrker har tatt kontroll over atomkraftverket i Zaporizjzja. En ekspertgruppe fra IAEA har ankommet for å inspisere kraftverket.

– Katastrofale følger

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) krever at all militær aktivitet rundt kraftverket avsluttes da konsekvensene kan bli katastrofale.

– Det er på høy tid å slutte å leke med ilden og i stedet ta konkrete skritt for å beskytte både dette og andre anlegg fra militæroperasjoner, sier ICRC-sjef Robert Mardini.

– Den minste feilberegning kan få katastrofale følger som vi vil leve med i flere tiår, fortsetter han.

Kontroll

Atomkraftverket i Zaporizjzja og områdene rundt kontrolleres av russiske styrker, men det er fortsatt ukrainske teknikere som står for driften.

De to krigførende partene anklager hverandre stadig vekk for militære angrep på eller ved kraftverket. Dette har utløst frykt for en mulig atomulykke.

G7-landene har bedt om at Det internasjonale atomenergibyråets (IAEA) ekspertgruppe får uhindret tilgang til kraftverket.

Ukrainere mener på sin side at besøket vil bli brukt av Russland til å legitimere annekteringen av området.