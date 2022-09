Donald Trump hadde over hundre hemmelige dokumenter hjemme hos seg selv

FBI fant mer en hundre hemmeligstemplede dokumenter hjemme hos Donald Trump. Dokumentene var lagret i pappkasser, sammen med gaver, klær og gamle avisutklipp.

Donald Trump på vei til statsadvokaten i New York 10. august i år, i forbindelse med en annen sak.

Bunkevis av sensitive dokumenter, flere av dem trolig med militære hemmeligheter. Det var noe av det FBI fant da de ransaket ett av Trumps hjem for tre uker siden.

Funnene ble offentliggjort fredag.

Nå viser det seg at Donald Trump tok med seg mer enn 100 hemmeligstemplede dokumenter hjem, da han høyst ufrivillig gikk av som president i januar 2020.

Og ikke nok med det. FBI har funnet tomme dokumentmapper som er merket «classified». Funnet av de tomme mappene åpner for at Donald Trump kan ha destruert dokumentene selv.

Likevel er det slett ikke sikkert at Trump blir straffet. Ingen amerikansk ekspresident er noen gang blitt tiltalt i en straffesak.

Hemmelige dokumenter på luksushotell

Dokumentene var gjemt i Trumps hjem i Florida. Han bor på Mar-a-Lago, en praktfull eiendom på Palm Beach, nord for Miami.

Dokumentene ble funnet her, på Mar-a-Lago i Florida.

Trump eier stedet, og driver det som et luksuriøst hotell, som kun er åpent for betalende medlemmer i Trumps egen klubb.

8. august tok FBI seg likevel inn på eiendommen uten invitasjon.

Ransakingen var beordret av Det amerikanske justisdepartementet, og begrunnet det med en mistanke om at Trump skjulte hemmelige dokumenter på stedet.

Trumps advokater har vært i konflikt med Justisdepartementet i lang tid. Advokatene har gitt fra seg dokumenter som myndighetene krever utlevert, og avgitt ed om at alt materialet var utlevert, skriver The New York Times.

Det stemte altså ikke.

«Top secret»

Fredag offentliggjorde en domstol i Florida en oversikt over det beslaglagte materialet.

18 av dokumentene er gradert som «top secret». Det er den aller strengeste sikkerhetsgraderingen etter amerikansk lov. Den tilsvarende graderingen på norsk er «strengt hemmelig».

FBI fant i tillegg 54 dokumenter som var stemplet med «secret». 31 dokumenter var stemplet med «confidential».

Det viktigste beviset kan likevel være det FBI ikke fant. Politiet fant også 90 tomme mapper. Flere av dem var merket «classified». Andre var merket med beskjed om at innholdet skulle sendes tilbake til «militær rådgiver».

De tomme mappene kan ha inneholdt hemmelige dokumenter som nå er borte, skriver The Guardian. «Det åpner for at flere av USAs dypeste hemmeligheter kan være på avveie», skriver avisen.

I tillegg har Trump tatt med seg mer enn 10.000 ugraderte dokumenter fra Det hvite hus. Dokumentene skulle i stedet vært sendt til det amerikanske nasjonalarkivet, skriver nyhetsbyrået AP.

Lagret i pappkasser

Det er de topphemmelige dokumentene som kan skape mest trøbbel for Trump.

Han har lagret dem i pappkasser, sammen med klær, gaver og mer enn hundre utklipte avisartikler, melder CNN.

FBIs etterforskere har lagt frem en oversikt for retten. Etterforskningen fortsetter, står det i oversikten.

FBI undersøker om Trump brøt loven ved å oppbevare papirene hjemme. Justisdepartementet har allerede sagt at Mar-a-Lago ikke er et sikkert sted å oppbevare hemmelige dokumenter.

I tillegg skal USAs etterretningsdirektør gå gjennom materialet. Etterretningstjenestene skal vurdere «den potensielle risikoen for nasjonal sikkerhet, dersom det beslaglagte materialet blir offentlig».

Trump har avvist hele etterforskningen, og mener den er politisk motivert. Han hevder at dokumentene ble nedgradert da han fortsatt var president. Derfor brøt han ikke loven da han lagret dem hjemme hos seg selv, mener han.

Her kan du selv lese listen over de beslaglagte dokumentene.

Her er dokumentene som FBI fant hjemme hos Donald Trump.

Flere saker på gang

Trump er for tiden gjenstand for flere etterforskninger.

Den mest alvorlige handler om forsøket på å kuppe presidentvalget. En komité i Representantenes hus gransker stormingen av Kongressen 6. januar 2020. Stormingen skjedde etter en demonstrasjon arrangert av Trump selv, i protest mot valgresultatet. Trump tapte, men hevdet at valget ble «stjålet».

Komiteen kan ikke tiltale Trump, skriver mediehuset NPR. Men saken kan bli sendt til Justisdepartementet.

Samtidig pågår det en annen sak i delstaten Georgia. Den handler om Trump-kampanjens plan om å kuppe de såkalte valgmannsstemmene i delstaten.

Til slutt er Trump også under etterforskning i New York. Statsadvokaten undersøker om Trump har gitt falsk informasjon til skattemyndighetene. Slik skal han ha blåst opp verdien på sine egne eiendommer. Trump har selv nektet å kommentere saken.

– Det er utrolig

Det blir vanskelig å stille Donald Trump for retten. Det har han sagt selv.

Under valgkampen i 2016, på et valgkampmøte i småbyen Sioux Center, langt ute på landsbygda i Iowa, sa Trump ordene som siden er gjentatt mange ganger.

– Jeg kan stå midt på Fifth Avenue og skyte noen, uten å miste velgere, sa Trump.

– Det er utrolig, la han til.

Det kan hende han får rett.

Tross de pågående etterforskningene, er det mange som tviler på at Trump noen gang blir tiltalt.

The New York Times skrev fredag i forrige uke at det aldri har skjedd før. Ingen amerikansk president har noen gang blitt tiltalt i en straffesak. En rettssak kan «øke Trumps støtte og styrke konspirasjonsteoriene har fyrt opp under», skriver avisen. Likevel mener avisen at Trump må tiltales, dersom bevisene støtter det.