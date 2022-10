Boris Johnson trekker seg fra toryenes lederkamp

Boris Johnson trekker seg fra lederkampen i Det konservative partiet i Storbritannia, ifølge britiske Sky News og BBC.

Boris Johnson blir etter alle solemerker ikke den nye statsministeren i Storbritannia.

23. okt. 2022 22:14 Sist oppdatert nå nettopp

– Han sier at til tross for at han har støtte fra tilstrekkelig mange parlamentsmedlemmer til å stille, har han kommet til en konklusjon om at dette ikke er det riktige å gjøre, ettersom «du ikke kan styre effektivt med mindre du har en forent parti bak deg i Parlamentet», skriver BBC. arrow-outward-link

Johnson gikk av som statsminister for seks uker siden. Etter Liz Truss' avgang torsdag, var det imidlertid krefter i partiet som ønsket comeback for ham.

I en uttalelse gjengitt i BBC sier Johnson at han hadde over 100 nominasjoner, som er det man trenger for å kunne stille som kandidat.

«I kveld kan jeg bekrefte at jeg er over 102 nominasjoner, og jeg kan sende inn min nominasjon i morgen. Det er en god sjanse for at jeg ville lykkes i med å bli valgt av Det konservative partiets medlemmer, og at jeg faktisk kunne vært tilbake i Downing Street fredag. Men i løpet av de siste dagene har jeg dessverre kommet til konklusjonen om at det rett og slett ikke er den rette tingen å gjøre. Du kan ikke styre effektivt med mindre du har et samlet parti i parlamentet».

Johnson skriver i sin uttalelse at han også har forsøkt å komme til en enighet med de to andre kandidatene, Rishi Sunak og Penny Mordaunt, uten å lykkes.

De er opp til Det konservative partiets parlamentsrepresentanter å nominere kandidater til ny leder, og så langt har Rishi Sunak fått flest stemmer med 147.

Penny Mordaunt, som nå kan bli Sunaks eneste motkandidat, har hittil fått kun 24 nominasjoner. Mordaunt har til i morgen klokken 14 britisk tid på å samle de gjenværende 76 nominasjonene for å bli Sunaks motkandidat.